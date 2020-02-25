«Это какой-то коллапс»: в ЖК «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию

— У нас абсолютно по всем улицам и домам нет электричества. Дозвониться никто никуда не может. Ни один магазин не работает, в домах света нет — это какой-то коллапс произошёл. Уже два часа так. С пяти часов [вечера] точно. Я приехал домой — время пять часов. Сейчас семь. Лифты у нас все остановлены, в подъездах света нет. В «Новосибирск ЭнергоСбыт» говорят, что ожидание более 10 минут в связи с большим наплывом звонков. Десять минут проходит — автоматический сброс, — рассказал НГС Михаил.

Сегодня вечером, 25 февраля, во всём жилом комплексе «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию. Об этом НГС сообщил житель дома на улице Петухова.

Также мужчина объяснил, что дозвониться до центра Домоуправления ему не удалось, потому что телефон занят.

— Аварийное отключение. Работает «Вира-СТРОЙ». Причины отключения у нас пока нет. Ориентировочно электроэнергию подадут до 21 часа, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города Новосибирска.

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Недавно НГС писал о том, как более 600 домов в Ленинском районе остались без электричества.