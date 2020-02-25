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«Это какой-то коллапс»: в ЖК «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию

Причины аварийного отключения пока неизвестны

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По словам читателя НГС, свет отключили примерно в 17:00

По словам читателя НГС, свет отключили примерно в 17:00

Сегодня вечером, 25 февраля, во всём жилом комплексе «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию. Об этом НГС сообщил житель дома на улице Петухова.

— У нас абсолютно по всем улицам и домам нет электричества. Дозвониться никто никуда не может. Ни один магазин не работает, в домах света нет — это какой-то коллапс произошёл. Уже два часа так. С пяти часов [вечера] точно. Я приехал домой — время пять часов. Сейчас семь. Лифты у нас все остановлены, в подъездах света нет. В «Новосибирск ЭнергоСбыт» говорят, что ожидание более 10 минут в связи с большим наплывом звонков. Десять минут проходит — автоматический сброс, — рассказал НГС Михаил. 

Также мужчина объяснил, что дозвониться до центра Домоуправления ему не удалось, потому что телефон занят. 

— Аварийное отключение. Работает «Вира-СТРОЙ». Причины отключения у нас пока нет. Ориентировочно электроэнергию подадут до 21 часа, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города Новосибирска.

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Недавно НГС писал о том, как более 600 домов в Ленинском районе остались без электричества.

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отключили электроэнергиюнет светаЖК Матрешкин двор
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КОММЕНТАРИИ (25)

с богаткова
25 фев 2020 в 20:30

Чем вообще люди думают, когда покупают квартиру в матрешкиных дворах, стрижах и прочих родниках? Ну ясно же, что из-за низкой цены приходится вас расплачиваться частым отключениям коммунальных услуг. Инфраструктуры нет. Но совет на будущее - генератор купите и не нойте.

гость
25 фев 2020 в 20:31

Левый берег? Не интересно.

НГС
25 фев 2020 в 20:29

Бригада состоящая из Бруни и Вьюн уже выехала на устранение аварии.
Ведь именно это хотел узнать Михаил, когда писал нам.