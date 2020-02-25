«Это какой-то коллапс»: в ЖК «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию

Сегодня вечером, 25 февраля, во всём жилом комплексе «Матрёшкин двор» отключили электроэнергию. Об этом НГС сообщил житель дома на улице Петухова.
— У нас абсолютно по всем улицам и домам нет электричества. Дозвониться никто никуда не может. Ни один магазин не работает, в домах света нет — это какой-то коллапс произошёл. Уже два часа так. С пяти часов [вечера] точно. Я приехал домой — время пять часов. Сейчас семь. Лифты у нас все остановлены, в подъездах света нет. В «Новосибирск ЭнергоСбыт» говорят, что ожидание более 10 минут в связи с большим наплывом звонков. Десять минут проходит — автоматический сброс, — рассказал НГС Михаил.
Также мужчина объяснил, что дозвониться до центра Домоуправления ему не удалось, потому что телефон занят.
— Аварийное отключение. Работает «Вира-СТРОЙ». Причины отключения у нас пока нет. Ориентировочно электроэнергию подадут до 21 часа, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города Новосибирска.
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