Теперь только лифтбэк: рассекречен новый Volkswagen Polo для России

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения нового Polo. Он стал первой моделью немецкой марки с обновленным логотипом и получил новый тип кузова: теперь это не седан, а лифтбэк.
Дизайн автомобиля полностью поменялся, поэтому спутать его с предшественником невозможно. Он получил новую оптику, бамперы и решетку радиатора, а также стал чуточку крупнее и вместительнее. В длину Polo прибавил 93 мм (до 4483 мм), в ширину — 7 мм (до 1706 мм), а в высоту — 17 мм (до 1484 мм). Дорожный просвет вырос на 7 мм и составляет теперь 170 мм.
Пятидверку предложат в четырех комплектациях на выбор: Origin, Respect, Status и Exclusive. Уже в «базе» у автомобиля будут светодиодные фары и экран мультимедийной системы 6,5 дюйма, а в топовой версии Exclusive появятся монитор на 8,25 дюйма и цифровая приборная панель — как у старших моделей.
Среди опций нового Polo также присутствуют бесключевой доступ, датчики дождя и света, передние и задние парктроники, камера заднего вида, боковые шторки безопасности и атмосферная подсветка салона. В «зимний» пакет ко всему прочему добавились обогревы руля и задних сидений.
Цен пока нет. Нынешний Polo Sedan стоит от
Когда стартуют продажи — также неизвестно. Как ожидается, автомобиль появится у дилеров ближе к осени.
Как вам новый Volkswagen Polo?
Также в России скоро появится новый SKODA Rapid. Как и соплатформенный Polo, модель по-прежнему будут собирать на калужском заводе Volkswagen. А в Санкт-Петербурге уже начали выпускать обновленный Hyundai Solaris.
В ближайшем будущем в Россию вернутся бюджетные модели Chevrolet.