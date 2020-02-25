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Теперь только лифтбэк: рассекречен новый Volkswagen Polo для России

Модель получила пятую дверь и лишилась галогеновых фар

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Polo получил новый кузов, но сохранил старые моторы

Polo получил новый кузов, но сохранил старые моторы

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения нового Polo. Он стал первой моделью немецкой марки с обновленным логотипом и получил новый тип кузова: теперь это не седан, а лифтбэк.

Дизайн автомобиля полностью поменялся, поэтому спутать его с предшественником невозможно. Он получил новую оптику, бамперы и решетку радиатора, а также стал чуточку крупнее и вместительнее. В длину Polo прибавил 93 мм (до 4483 мм), в ширину — 7 мм (до 1706 мм), а в высоту — 17 мм (до 1484 мм). Дорожный просвет вырос на 7 мм и составляет теперь 170 мм.

Для&nbsp;Polo стала доступна цифровая приборная панель

Для Polo стала доступна цифровая приборная панель

Пятидверку предложат в четырех комплектациях на выбор: Origin, Respect, Status и Exclusive. Уже в «базе» у автомобиля будут светодиодные фары и экран мультимедийной системы 6,5 дюйма, а в топовой версии Exclusive появятся монитор на 8,25 дюйма и цифровая приборная панель — как у старших моделей.

Среди опций нового Polo также присутствуют бесключевой доступ, датчики дождя и света, передние и задние парктроники, камера заднего вида, боковые шторки безопасности и атмосферная подсветка салона. В «зимний» пакет ко всему прочему добавились обогревы руля и задних сидений.

Polo получил пятую дверь — как у соплатформенного SKODA Rapid

Polo получил пятую дверь — как у соплатформенного SKODA Rapid

Цен пока нет. Нынешний Polo Sedan стоит от 699 900 до 1 016 900 рублей без учета дополнительных опций, а новинка, наверняка, окажется дороже.

Когда стартуют продажи — также неизвестно. Как ожидается, автомобиль появится у дилеров ближе к осени.

Как вам новый Volkswagen Polo?

    Также в России скоро появится новый SKODA Rapid. Как и соплатформенный Polo, модель по-прежнему будут собирать на калужском заводе Volkswagen. А в Санкт-Петербурге уже начали выпускать обновленный Hyundai Solaris.

    В ближайшем будущем в Россию вернутся бюджетные модели Chevrolet.

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    VolkswagenPolo
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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Фото пользователя
    25 фев 2020 в 20:07

    а в чем смысл лифтбэка? то что вошло бы в универсал в лифтбэк не войдёт всё равно. до сих пор не понимаю зачем выпускают машины с вогнутой крышей, гордо именуемые седанами - абсолютно бесполезный атавизм автопрома.

    с богаткова
    25 фев 2020 в 19:44

    новые автомобили - ерунда. Я езжу на бугатти тайп атлантик 1936 года выпуска.

    Фото пользователя
    25 фев 2020 в 19:43

    Мой авто Бугатти 1936 г.в. лучше