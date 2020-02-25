Теперь только лифтбэк: рассекречен новый Volkswagen Polo для России

Polo получил новый кузов, но сохранил старые моторы Фото: Volkswagen

Компания Volkswagen опубликовала первые изображения нового Polo. Он стал первой моделью немецкой марки с обновленным логотипом и получил новый тип кузова: теперь это не седан, а лифтбэк.

Дизайн автомобиля полностью поменялся, поэтому спутать его с предшественником невозможно. Он получил новую оптику, бамперы и решетку радиатора, а также стал чуточку крупнее и вместительнее. В длину Polo прибавил 93 мм (до 4483 мм), в ширину — 7 мм (до 1706 мм), а в высоту — 17 мм (до 1484 мм). Дорожный просвет вырос на 7 мм и составляет теперь 170 мм.

Для Polo стала доступна цифровая приборная панель Фото: Volkswagen

Пятидверку предложат в четырех комплектациях на выбор: Origin, Respect, Status и Exclusive. Уже в «базе» у автомобиля будут светодиодные фары и экран мультимедийной системы 6,5 дюйма, а в топовой версии Exclusive появятся монитор на 8,25 дюйма и цифровая приборная панель — как у старших моделей.

Среди опций нового Polo также присутствуют бесключевой доступ, датчики дождя и света, передние и задние парктроники, камера заднего вида, боковые шторки безопасности и атмосферная подсветка салона. В «зимний» пакет ко всему прочему добавились обогревы руля и задних сидений.

Polo получил пятую дверь — как у соплатформенного SKODA Rapid Фото: Volkswagen

Цен пока нет. Нынешний Polo Sedan стоит от 699 900 до 1 016 900 рублей без учета дополнительных опций, а новинка, наверняка, окажется дороже.

Когда стартуют продажи — также неизвестно. Как ожидается, автомобиль появится у дилеров ближе к осени.

Как вам новый Volkswagen Polo?

Также в России скоро появится новый SKODA Rapid. Как и соплатформенный Polo, модель по-прежнему будут собирать на калужском заводе Volkswagen. А в Санкт-Петербурге уже начали выпускать обновленный Hyundai Solaris.