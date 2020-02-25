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Происшествия

На Бердском шоссе Mazda столкнулась с грузовиком: в сторону Академгородка собралась пробка

По данным ГИБДД, пострадавших нет

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Сейчас сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства ДТП

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства ДТП

Сегодня, 25 февраля, на Бердском шоссе перед остановкой «Таловая» произошло ДТП с участием Mazda Demio и грузовиком MAN. 

Информация о происшествии поступила в ГИБДД в 16:21. 

— Пострадавших в данном ДТП нет, на месте работает экипаж, обстоятельства уточняются, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

На видео, заснятом очевидцем, заметно, что легковой автомобиль остался без переднего бампера — за участниками аварии образовалась пробка в сторону Бердска.

Перед местом столкновения образовалась большая пробка

Перед местом столкновения образовалась большая пробка

В воскресенье, 23 февраля, в Тогучинском районе, недалеко от посёлка Горный, произошло ДТП: на дороге перевернулся Nissan March — пострадавших в аварии нет.

Сегодня утром в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева из-за поломки авто собралась большая пробка — водители больше часа не могли выехать с улицы.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (13)

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25 фев 2020 в 18:50

Назовите мне еще страну где каждый пук вызывает 9и бальную пробку?

с богаткова
25 фев 2020 в 18:41

Я - дед, у меня 50 лет стажа безаварийного вождения.

с богаткова
25 фев 2020 в 18:41

Это все потому что молодняку права выдают. Надо повысить возраст, с которого можно выдавать права.