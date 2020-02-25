На Бердском шоссе Mazda столкнулась с грузовиком: в сторону Академгородка собралась пробка

— Пострадавших в данном ДТП нет, на месте работает экипаж, обстоятельства уточняются, — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варнавская.

Информация о происшествии поступила в ГИБДД в 16:21.

Сегодня, 25 февраля, на Бердском шоссе перед остановкой «Таловая» произошло ДТП с участием Mazda Demio и грузовиком MAN.

На видео, заснятом очевидцем, заметно, что легковой автомобиль остался без переднего бампера — за участниками аварии образовалась пробка в сторону Бердска.

В воскресенье, 23 февраля, в Тогучинском районе, недалеко от посёлка Горный, произошло ДТП: на дороге перевернулся Nissan March — пострадавших в аварии нет.



Сегодня утром в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева из-за поломки авто собралась большая пробка — водители больше часа не могли выехать с улицы.