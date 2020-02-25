Стань депутатом Госдумы: Кремль устраивает конкурс для всех россиян

Будущих лидеров обучат и отправят на выборы в Госдуму в 2021 году

Администрация президента проведет конкурс для россиян, желающих стать депутатами Госдумы или Законодательного собрания. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на первого замглавы адсминистрации президента Сергея Кириенко.



Проект «Лидеры России. Политика», рассказал Кириенко, рассчитан на людей от 21 до 55 лет, желающих участвовать в выборах 2021 года. Главные условия — гражданство РФ и отсутствие судимости.



Подать заявку можно уже сейчас, до 16 марта участники будут регистрироваться в программе «Лидеры России». В марте и апреле пройдет дистанционное тестирование, а в мае — полуфиналы и финал, на который попадут 70–80 человек. Для них организуют курсы ВШГУ, где обучаются будущие губернаторы. Лекции будут читать действующие сенаторы Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Артамонов, депутаты Госдумы Ирина Яроваля, Павел Крашенинников, вице-спикер Александр Жуков и другие.