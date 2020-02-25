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Еда

Не нашли канализацию и холодильник: приставы закрыли за антисанитарию мясную лавку на Есенина

Владельцам дали 30 суток на устранение нарушений

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Приставы опечатали ларёк, в котором не соблюдали необходимые правила торговли

Приставы опечатали ларёк, в котором не соблюдали необходимые правила торговли

В Новосибирске судебные приставы остановили работу мясной лавки на улице Есенина — там нашли нарушения санитарного законодательства.

Ранее, по информации пресс-службы новосибирских судебных приставов, специалисты Роспотребнадзора проверили работу киоска. Выяснилось, что в помещении нет центрального водоснабжения, бачков для мусора, канализации и холодильного оборудования. Также сотрудники не могли соблюдать правила личной гигиены, мыть инвентарь и оборудование.

— В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. В результате по решению суда предприниматель признан виновным. Учитывая, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности находящегося в пользовании киоска по ул. Есенина, 37 сроком на 30 суток, — сообщили приставы.

Постановление суда поступило в отдел судебных приставов Дзержинского района, после чего вход в помещение опечатали. Предприниматель сможет вновь начать работу только после того, как он устранит все нарушения, и истечёт установленный законом срок.

По данным сервиса 2ГИС, на улице Есенина, 37 находится пятиэтажное здание с административными помещениями. По данным сервиса, там есть только одна организация — салон красоты. Рядом с домом есть киоск по продаже мясной продукции, адрес которого — Есенина, 37 к1, контакты и информация об этой организации не указаны. По данным сервиса «Контур.Фокус», на ул. Есенина, 37 также зарегистрирована компания, которая занимается торговлей пищевыми продуктами. Владелец этой фирмы сообщил, что не владеет киоском на Есенина, 37 к1.

В Новосибирске судебные приставы закрывали «Хлебницу» в Ленинском районе — пекарне давали три месяца, чтобы устранить нарушения.

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приставысанитарные нормымясной ларек
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КОММЕНТАРИИ (29)

Гость
25 фев 2020 в 19:26

А как с канализацией и холодильниками во всех этих уличных дёнерах, шашлычных, шаурмячных и т.п.? Кто-нибудь их проверяет?

25 фев 2020 в 19:16

Не смешите мои тапочки.
В декабре была подобная статья про закрытие пекарни на пл. станиславского. Ее тоже опечатали, но срок был на 80 дней. Только через пару дней она снова открылась, пломбу просто сорвали, и работает спокойно дальше. И это в 500 метрах от отдела судебных приставов.

25 фев 2020 в 19:03

Вот это новость. Всем новостям новость. Ждём, когда будет статья о том, как закрыли лоток сухофруктов, где Али торгует курагой.