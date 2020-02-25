Не нашли канализацию и холодильник: приставы закрыли за антисанитарию мясную лавку на Есенина

— В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ. В результате по решению суда предприниматель признан виновным. Учитывая, что выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности находящегося в пользовании киоска по ул. Есенина, 37 сроком на 30 суток, — сообщили приставы.

Ранее, по информации пресс-службы новосибирских судебных приставов, специалисты Роспотребнадзора проверили работу киоска. Выяснилось, что в помещении нет центрального водоснабжения, бачков для мусора, канализации и холодильного оборудования. Также сотрудники не могли соблюдать правила личной гигиены, мыть инвентарь и оборудование.

Постановление суда поступило в отдел судебных приставов Дзержинского района, после чего вход в помещение опечатали. Предприниматель сможет вновь начать работу только после того, как он устранит все нарушения, и истечёт установленный законом срок.



По данным сервиса 2ГИС, на улице Есенина, 37 находится пятиэтажное здание с административными помещениями. По данным сервиса, там есть только одна организация — салон красоты. Рядом с домом есть киоск по продаже мясной продукции, адрес которого — Есенина, 37 к1, контакты и информация об этой организации не указаны. По данным сервиса «Контур.Фокус», на ул. Есенина, 37 также зарегистрирована компания, которая занимается торговлей пищевыми продуктами. Владелец этой фирмы сообщил, что не владеет киоском на Есенина, 37 к1.

В Новосибирске судебные приставы закрывали «Хлебницу» в Ленинском районе — пекарне давали три месяца, чтобы устранить нарушения.