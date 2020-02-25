Мэрия проходит свидетелем — силовики пришли в департамент транспорта

В пресс-центре также подчеркнули, что они не располагают информацией, которая появилась у Тайги.инфо, о том, что следственные действия связаны со строительством дома на Красном проспекте, 163/6. Также, по данным издания, силовики работали в МУП Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений.

—Проводятся действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска

Сегодня утром, 25 февраля, силовики пришли в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Его директор Александр Мысик сообщил корреспонденту НГС, что о выемке документов в их компании он не в курсе.

— Меня нет на рабочем месте, поэтому я, к сожалению не знаю ничего, — добавил он.

В следственом управлении СК РФ по НСО сообщили, что информацию пока не комментируют.