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Криминал

Мэрия проходит свидетелем — силовики пришли в департамент транспорта

Следственные действия вели по факту подлога

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В пресс-центре мэрии сообщили, что сотрудники проходят свидетелями

В пресс-центре мэрии сообщили, что сотрудники проходят свидетелями

Сегодня утром, 25 февраля, силовики пришли в департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

—Проводятся действия по факту подлога. Сотрудники мэрии являются свидетелями. В любом случае мэрия города Новосибирска окажет всестороннее содействие правоохранительным органом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска

В пресс-центре также подчеркнули, что они не располагают информацией, которая появилась у Тайги.инфо, о том, что следственные действия связаны со строительством дома на Красном проспекте, 163/6. Также,  по данным издания,  силовики работали в МУП Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений.

Его директор Александр Мысик сообщил корреспонденту НГС, что о выемке документов в их компании он не в курсе.

— Меня нет на рабочем месте, поэтому я, к сожалению не знаю ничего, — добавил он.

В  следственом управлении СК РФ по НСО сообщили, что информацию пока не комментируют.

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силовики
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КОММЕНТАРИИ (15)

Не мэр
25 фев 2020 в 18:09

Если в результате проверки хоть одного чиновника уволят из мэрии, уже будет не зря

Худой
25 фев 2020 в 18:08

Щас бот из обладминистрации
даст залп по мэрии из 150 орудий. )
Больше ников, хороших и разных! )

Жорик
25 фев 2020 в 18:08

А чего так слабенько проверяют? Этих жуликов надо уже разгонять или сажать. Город без мэрии ни чего не потеряет, только легче жить станет.