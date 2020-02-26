Супруги уволились из известных заведений и открыли свою хинкальную на окраине Новосибирска

Хачапури и порция из трех хинкали Фото: Стас Соколов

В Новосибирске в районе Педуниверситета на прошлой неделе заработала закусочная «Есть хинкали». Её открыла семейная пара, которая надеется на то, что она будет востребована и в удалённом районе.

«Есть хинкали» заняли помещение на первом этаже в жилом доме. До этого здесь работала бургерная. В помещении два зала. В первом находится стойка и часть кухни, второй, с окном, выходящим во двор, заставлен простыми столами из магазина «ИКЕА». На стене нарисована компания интеллигентных грузинских мужчин в папахах.

В меню, по сути, два блюда: хинкали (одного вида) и хачапури (по-аджарски и по-мегрельски) плюс несколько простых салатов, грузинские сыры и ассорти солений. Один хинкали стоит 45 рублей, хачапури на одного человека — 125 рублей.

Создатели заведения Наталья и Алексей Недосып Фото: Стас Соколов

Заведение открыли Наталья и Алексей Недосып. Для них это первый опыт в ресторанном бизнесе, однако оба давно работают в этой сфере по найму. Наталья до этого трудилась в ресторане «Аджики не жаль», а Алексей — в одном из старейших грузинских кафе в Новосибирске «Тифлис».

Выбор места для своего первого заведения начинающие рестораторы объяснили отчасти арендными ставками (в удаленных районах они существенно ниже) и меньшим уровнем конкуренции.

— Здесь живет очень много людей, но заведений, куда можно было недорого сходить вечером посидеть, практически нет, — говорит Наталья.

Раньше в этом помещении работала бургерная Фото: Стас Соколов

Район Педуниверситета, действительно, не богат заведениями. По данным 2ГИС, единственный ресторан здесь — это довольно дорогой (средний чек от 1000 рублей) «Людовик». Остальной общепит представляет собой преимущественно фаст-фуд. Так, ближайшими конкурентами «Есть хинкали» можно считать точку сети New York Pizza (расположена на другой стороне улицы Выборная) и кафе «Ага» (бурятская и европейская кухни).

