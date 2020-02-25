«Это не ресторан»: смотрим, как готовят еду для школьников Новосибирска (комбинат питания близок к пределу)

25 февраля Анатолий Локоть провел выездное совещание об организации горячего питания для учащихся младших классов. Во время совещания он проверил готовность МАУ «Комбинат питания» — там готовят еду для школьников в пяти районах города.
Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.
По словам Локтя, комбинат полностью готов перейти на обеспечение младших классов бесплатным питанием:
— По сегодняшней раскладке мы охватываем всю категорию от 1 до 4 класса, может быть, за исключением небольшого процента. Речь идет о том, что сегодня в этом охвате есть те, кто питаются по льготному питанию, бесплатно получают. А другая часть, где оплачивают родители. С 1 сентября мы будем оплачивать большую часть из бюджета. По общему впечатлению комбинат готов участвовать в этой схеме, — рассказал Локоть.
Как объяснил Локоть, нагрузка комбината не увеличится — сейчас комбинат и так обеспечивает школьников Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа питанием, изменится только источник финансирования.
— Система готова. Мы сейчас даже больше не на количество и не на организацию обращаем внимание, а на качество. Это не ресторан, здесь на 1–2 недели вперед определяется меню и всё одинаково, но важно, чтобы продукция была качественная, — рассказал Локоть.
Однако Локоть подчеркнул, что сейчас комбинат работает по максимуму и «близок к пределу», а дальнейшее увлечение нагрузки потребует серьезных бюджетных доплат.
Ранее Локоть заявлял, что на обеспечение всех младшеклассников города бесплатным горячим питанием потребуется больше миллиарда рублей.
— Теперь речь идёт о том, чтобы обеспечить ещё категории начальных классов. Это предварительные итоги, надо точнее просчитать. Поймите правильно, времени было не очень много. Поэтому, конечно, нужно уточнять и рассчитывать. Но, по нашим мерам, по нашему мнению, это не менее 1 миллиарда. Здесь мы рассчитываем, в первую очередь, конечно, на поддержку федерального бюджета. Думаю, так просто найти сейчас миллиард или дополнительные сотни миллионов рублей в областном бюджете или в городском сходу вряд ли удастся, — сообщил он журналистам в январе.