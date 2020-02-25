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«Это не ресторан»: смотрим, как готовят еду для школьников Новосибирска (комбинат питания близок к пределу)

НГС побывал на комбинате питания, который работает для школьников из пяти районов города

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Сейчас за счет бюджета питаются только те, у кого есть льготы. С 1 сентября бесплатным питанием планируют обеспечить всех младшеклассников&nbsp;

Сейчас за счет бюджета питаются только те, у кого есть льготы. С 1 сентября бесплатным питанием планируют обеспечить всех младшеклассников 

25 февраля Анатолий Локоть провел выездное совещание об организации горячего питания для учащихся младших классов. Во время совещания он проверил готовность МАУ «Комбинат питания» — там готовят еду для школьников в пяти районах города. 

Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.

По словам Локтя, комбинат полностью готов перейти на обеспечение младших классов бесплатным питанием:

— По сегодняшней раскладке мы охватываем всю категорию от 1 до 4 класса, может быть, за исключением небольшого процента. Речь идет о том, что сегодня в этом охвате есть те, кто питаются по льготному питанию, бесплатно получают. А другая часть, где оплачивают родители. С 1 сентября мы будем оплачивать большую часть из бюджета. По общему впечатлению комбинат готов участвовать в этой схеме, — рассказал Локоть. 

По словам мэра, комбинат готов обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием&nbsp;

По словам мэра, комбинат готов обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием 

Как объяснил Локоть, нагрузка комбината не увеличится — сейчас комбинат и так обеспечивает школьников Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа питанием, изменится только источник финансирования.

Сейчас комбинат обеспечивает питанием 55 611 детей, обучающихся в 66 школах

Сейчас комбинат обеспечивает питанием 55 611 детей, обучающихся в 66 школах

— Система готова. Мы сейчас даже больше не на количество и не на организацию обращаем внимание, а на качество. Это не ресторан, здесь на 1–2 недели вперед определяется меню и всё одинаково, но важно, чтобы продукция была качественная, — рассказал Локоть. 

Ежедневно здесь готовят около 10 тысяч готовых блюд и хлебобулочных изделий

Ежедневно здесь готовят около 10 тысяч готовых блюд и хлебобулочных изделий

Однако Локоть подчеркнул, что сейчас комбинат работает по максимуму и «близок к пределу», а дальнейшее увлечение нагрузки потребует серьезных бюджетных доплат.

Каждый день работники комбината обрабатывают 3,5 тонны сырых овощей

Каждый день работники комбината обрабатывают 3,5 тонны сырых овощей

По словам мэра, большая часть поставщиков комбината — производители из Новосибирской области<br>

По словам мэра, большая часть поставщиков комбината — производители из Новосибирской области

МАУ «Комбинат питания» обеспечивает школы Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа. Остальные школы, по словам мэра, обеспечивает комбинат, расположенный в Ленинском районе. Часть школ заключают договора с частными фирмами<br><br>

МАУ «Комбинат питания» обеспечивает школы Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа. Остальные школы, по словам мэра, обеспечивает комбинат, расположенный в Ленинском районе. Часть школ заключают договора с частными фирмами

Ранее Локоть заявлял, что на обеспечение всех младшеклассников города бесплатным горячим питанием потребуется больше миллиарда рублей.

— Теперь речь идёт о том, чтобы обеспечить ещё категории начальных классов. Это предварительные итоги, надо точнее просчитать. Поймите правильно, времени было не очень много. Поэтому, конечно, нужно уточнять и рассчитывать. Но, по нашим мерам, по нашему мнению, это не менее 1 миллиарда. Здесь мы рассчитываем, в первую очередь, конечно, на поддержку федерального бюджета. Думаю, так просто найти сейчас миллиард или дополнительные сотни миллионов рублей в областном бюджете или в городском сходу вряд ли удастся, — сообщил он журналистам в январе.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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25 фев 2020 в 17:42

Картофель почищен отвратительно. Но, школьники, с голодухи, слопают и не заметят.

25 фев 2020 в 17:39

Булки у них отвратные. И интересно, для аллергиков будет отдельное меню? А то сейчас, если на продукт аллергия, то свободен. Бери булку или ходи голодный.

Гость
25 фев 2020 в 17:38

Ну ещё бы комбинат не был готов участвовать.Теперь прибыль возрастет многократно, причём при том же количестве работников и при той же зарплате им.