«Это не ресторан»: смотрим, как готовят еду для школьников Новосибирска (комбинат питания близок к пределу)

Сейчас за счет бюджета питаются только те, у кого есть льготы. С 1 сентября бесплатным питанием планируют обеспечить всех младшеклассников Фото: Маша Вьюн

25 февраля Анатолий Локоть провел выездное совещание об организации горячего питания для учащихся младших классов. Во время совещания он проверил готовность МАУ «Комбинат питания» — там готовят еду для школьников в пяти районах города.

Ранее задачу об обеспечении бесплатным питанием поставил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. В тех школах, где есть такая возможность, младшеклассники будут получать бесплатное горячее питание уже с 1 сентября 2020 года.

По словам Локтя, комбинат полностью готов перейти на обеспечение младших классов бесплатным питанием:

— По сегодняшней раскладке мы охватываем всю категорию от 1 до 4 класса, может быть, за исключением небольшого процента. Речь идет о том, что сегодня в этом охвате есть те, кто питаются по льготному питанию, бесплатно получают. А другая часть, где оплачивают родители. С 1 сентября мы будем оплачивать большую часть из бюджета. По общему впечатлению комбинат готов участвовать в этой схеме, — рассказал Локоть.

По словам мэра, комбинат готов обеспечить всех младшеклассников бесплатным питанием Фото: Маша Вьюн

Как объяснил Локоть, нагрузка комбината не увеличится — сейчас комбинат и так обеспечивает школьников Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа питанием, изменится только источник финансирования.



Сейчас комбинат обеспечивает питанием 55 611 детей, обучающихся в 66 школах Фото: Маша Вьюн

— Система готова. Мы сейчас даже больше не на количество и не на организацию обращаем внимание, а на качество. Это не ресторан, здесь на 1–2 недели вперед определяется меню и всё одинаково, но важно, чтобы продукция была качественная, — рассказал Локоть.

Ежедневно здесь готовят около 10 тысяч готовых блюд и хлебобулочных изделий Фото: Маша Вьюн

Однако Локоть подчеркнул, что сейчас комбинат работает по максимуму и «близок к пределу», а дальнейшее увлечение нагрузки потребует серьезных бюджетных доплат.

Каждый день работники комбината обрабатывают 3,5 тонны сырых овощей Фото: Маша Вьюн

По словам мэра, большая часть поставщиков комбината — производители из Новосибирской области

Фото: Маша Вьюн

МАУ «Комбинат питания» обеспечивает школы Калининского, Октябрьского, Первомайского, Дзержинского районов и Центрального округа. Остальные школы, по словам мэра, обеспечивает комбинат, расположенный в Ленинском районе. Часть школ заключают договора с частными фирмами



Фото: Маша Вьюн