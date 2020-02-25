«Алкаш алкашом на фото». Автор НГС — о злых комментариях под своими текстами (он даже собрал коллекцию!)

Вас иногда расстраивают оскорбительные комментарии и комментаторы-тролли? Не переживайте! Вы не одиноки Фото: Анна Рыбакова (иллюстрация)

Ежедневно жители Новосибирска оставляют под новостями и статьями на НГС по 4–5 тысяч комментариев. Одни критикуют авторов и героев материалов, другие делятся своими историями, третьи просто троллят всех подряд. Наш коллега Дмитрий Карпов всегда читает комментарии под своими авторскими колонками и некоторые из них даже сохраняет — на память. О том, что он думает о комментаторах-хейтерах и как реагирует на оскорбления — читайте в его новой колонке. Далее от первого лица.

Я уже достаточно опытный, чтобы собрать свою коллекцию оскорблений от читателей. И достаточно пытливый, чтобы порассуждать на эту тему. Итак, друзья, спасибо за хейт.



Что это вообще за фигня такая? Вдруг кто не знает. Hate — «ненависть» с инглиша. Соответственно, хейтеры — ненавистники. Те самые веселые парни и девчонки, которые в комментариях пишут оскорбления, прохаживаются по личности, вытирают дерьмо с сапогов о вашу ранимую тонкую душу. И да-да, конечно, о мою тоже. Как правило, хейтеры накидываются на людей публичных: блогеров, журналистов, писателей. Всех, кто рискнул опубликовать что-то свое и нагло стать читаемым. Впервые с хейтом столкнулся в классе третьем. Когда написал первый рассказ и рискнул показать учительнице. Она прочитала, похвалила (а что еще она могла сделать — честно сказать, что это полная ерунда?) и даже предложила почитать перед классом. Конечно, я согласился, вдохновленный и восторженный. Обалдеть. Карпов, ты писатель! Слушали одноклассники молча, учительница ведь стояла рядом. Но уже на следующем уроке я получил анонимную записку: «ТВОЯ СКАСКА ПОЛНАЯ ЧУШ!!!!!».

Первая реакция: «О, кошмар, выйду в окно». Сидел с пылающими ушами, перечитывая снова и снова записку, даже не слушал, что говорит учительница. За что и получил вторую оплеуху, теперь от нее: «Если ты, Дима, писатель с мировым именем, еще не значит, что можно не слушать учителя!».

Класс предсказуемо заржал. Я еще тогда не знал, что хейт будет тесно следовать со мной по всему рабоче-творческому пути. И что даже буду писать о нем отдельную колонку. Тем более не знал, что подружусь с этим сомнительным явлением социума. Конечно, психологи разобрались бы в причинах хейтерства лучше. Как и вы в комментариях разберетесь, все ведь психологи, правда? Но порассуждать-то можно, наверное.

Особенности хейтеров Какие можно выделить особенности? Во-первых, условный хейтер остается инкогнито. Он прячется за ником, не раскрывает лицо. За маской человек всегда смелее, это факт. Неспроста, по статистике, водители кабриолетов меньше нарушают правила, чем остальные автомобилисты. Просто потому, что нет ощущения закрытости и защищенности. Вот ты весь тут, в открытой коробочке. Нахамил кому — можно и в рыло схлопотать.

Фото: Евгения Бикунова

Понятно, что вряд ли кто станет чистить рожу раскрытому хейтеру, но лучше не рисковать. Какому нормальному человеку охота отвечать за свои глупости? Вот инкогнито как раз позволяет не отвечать. Я не призываю сейчас всех достать паспорта, сделать скан и выложить к своему профилю. Не-не, наоборот, объясняю, что такое поведение в интернете вполне объяснимо. И нормально, ага.

Во-вторых, хейтеры, принижая чужое творчество (или достижения, например), превозносят себя. Возможно, вообще не сознательно, а интуитивно. «Какого хрена этот тридварас пишет всякую хрень, его читают и комментируют. Я-то написал бы куда лучше, куда ярче. Ух, дал бы дрозда!». И, кстати, думаю, реально писали бы, как минимум, не хуже, конкретно в своих текстах не вижу ничего уникального. Но вот не пишут почему-то. Может, считают ниже своего достоинства. Может, времени нет. А может — из-за опасения попасть под раздачу. Сейчас они на сильной стороне, а попробуй выйти из строя и встать под летящие гнилые помидоры.

Но и это нормально. Например, самые яркие негативщики на «Пикабу», как правило, своих постов вообще не пишут. В статистике куча минусов, минимум плюсов и… стремящееся к нулю число постов.

Как же бороться с хейтом? Ну, способы есть разные. Например, премодерация. Вы пишете комент, модеры его рассматривают, потом выкладывают. Но это, если честно, фигня полная. Хочется высказывать свое мнение, пока оно горячо, пока бурлит. Следуя эмоциям, а не только разуму. Плюс кто-то еще и ответит на него. Да тоже сгоряча. Да и ему еще в ответ можно что-то написать сразу. Ух!

Фото: Евгения Бикунова

Второй вариант — авторизация всех пользователей. При привязке аккаунта к электронной почте и риске словить бан у хейтера резко пропадет желание ругаться и оскорблять других напропалую. Можно, конечно, насоздавать несколько ящиков и завести кучу аккаунтов, но все они конечны, как ни крути. Да и время тратить на такую чушь... Обязательная авторизация хороша на тематических форумах, всяких специализированных порталах, где упор в общении делается не на свободное мнение. Но не в нашем случае, тут клики, просмотры и возможность свободно писать имеют ключевое значение.

Третий вариант — модерация постфактум. Наверное, наиболее удобная штука. Тереть оскорбительные коменты или нарушающие закон. Расистские всякие, дискриминационные — туда же. Редко когда заводится в комментариях специализированный тролль, который осознанно спамит с разных айпи-адресов, в основном хейтеры — люди простые. Написали классическое «кг/ам» и пошли спокойно по своим делам.

Но как тогда избавиться от хейта? Как спасти свою тонкую ранимую душу от потока людской грязи?

Фото: Евгения Бикунова

А никак. Смиритесь. Если вы что-то делаете, если вы что-то творите, то будьте готовы к бессмысленному потоку дерьма в свой адрес. Не нужно убеждать себя, что все хейтеры — дегенераты, конченые мерзавцы и психопаты. Это не так. Они нормальные люди, просто привыкшие к такому формату общения. Важно понять другое: все хейтеры работают на вас. Серьезно. Любой комментарий, любой негатив, любая гадость в адрес автора лучше, чем молчание.

Не так давно мой коллега Ханин запаниковал, когда на Facebook кто-то осмелился написать негативный комментарий к его посту. Единственный негативный на десятки и сотни постов. Выращенный в тепличных условиях народной любви Сергей сразу начал бить тревогу. Звонил, советовался, спрашивал мнения. Хотел даже удалить аккаунт из соцсетей. Минут десять убеждал его, что плохое мнение лучше никакого, надо радоваться и нарабатывать мозоли на творческом нимбе от чужих плевков.

Фото: Евгения Бикунова

Второй пример. Писал я не так давно полезный текст про бесплатные похороны. Как быть, если пришло горе, а агентствам платить не хочется, да и возможности нет. Куда обращаться, какие документы собирать, сколько все-таки придется потратить... Положительный материал, ну. И что вы думаете? Все комментарии сводились к унылому «отличная полезная статья, спасибо автору». Зато когда написал свое мнение про экзистенциальный кризис, когда описал сорок дней без алкоголя, когда поделился своим опытом похода в спа в типично дурацком стиле — ух, что поднялось. Люди начали живо обсуждать, спорить со мной, спорить между собой, вспоминать кучу случаев из своей жизни. Поднялась живая волна. Конечно, не обошлось и без хейта. Перепуганные редакторы даже спрашивали, не отобьет ли у меня это желание писать? Не отобьет.

Фото: Евгения Бикунова

Не хотите срача — не пишите про себя, не делитесь своим опытом, не ведите колонку. Пишите полезные статьи про бесплатные похороны. Золотое правило: хайп = хейт. Чем больше обсуждения, тем больше негатива. Конечно, хочется, чтобы хвалили, но от вас дождешься, что ли? Важно помнить: если тебя ругают — значит, тебя читают. Надо признать, это работает на вас. Хотя, конечно, любви и восхищения хочется гораздо больше.

Ну и финальным аккордом делюсь с вами кусочком личной коллекции из комментариев (привет, вы в телевизоре!). Если покопаться, то можно еще много вкуснятины найти, но это ж заморачиваться надо… Думаю, и эта моя колонка пополнит коллекцию хейта. Ребята, давайте жить весело!

А вы как реагируете на злобные комментарии?

5 самых обсуждаемых колонок на НГС Сибирячка ответила на слова протоиерея, который назвал гражданских жен бесплатными проститутками. Её колонка вызвала шквал комментариев: ответили более 1000 человек. Бурно обсуждали и сердитую колонку пассажира самолета S7, который по вине авиакомпании остался без отпуска. Вот его история (в такой же ситуации может оказаться каждый из вас). Журналист Анастасия Исмайлова в своей колонке поделилась тремя инсайтами, за что она осуждала молодых мам (и в итоге сама стала такой же). Анонимная колонка отца, разнесшего в пух и прах молодых матерей и их преклонение перед детьми, тоже много обсуждалась. И вишенка на торте — откровенный монолог 16-летней девушки о приставаниях в метро. Он тоже стал одним из самых комментируемых на НГС за последние месяцы. Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

