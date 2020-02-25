Названы самые редкие предметы на ЕГЭ: три новосибирца будут сдавать китайский язык

Среди самых редких предметов — китайский и испанский языки Фото: Александр Ощепков

Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, как в этом году в Новосибирской области проведут Единый государственный экзамен, он рассказал о самых популярных и редких предметах.

Сергей Федорчук сообщил об этом на пресс-конференции перед акцией «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которую запустили сегодня. Сколько человек будет сдавать — В этом году у нас сдают по базе данных на сегодняшний момент 17 тысяч 372 человека, из них в досрочный период — более 700 человек будут сдавать, но это в основном выпускники прошлых лет, — сообщил Федорчук.

Среди тех, кто будет писать ЕГЭ досрочно, есть 12 выпускников этого года. Они сдадут экзамен раньше по уважительным причинам. В основной период (с 25 мая до 29 июня) зарегистрировались 16 тысяч 615 человек. Это немного больше, чем в прошлом году.

— Сегодня мы уже несколько лет в этой технологии работаем, печать всех КИМов будет проходить на месте, и сканирование тоже будет происходить на месте, то есть в этом смысле прозрачность процедуры сегодня максимальная, — рассказал Сергей Федорчук.

Приём заявлений на участие ЕГЭ в этом году уже завершился, поэтому подготовительная стадия экзамена сейчас подходит к концу.

— Серьёзных изменений нет. Изменения, которые произошли в порядке, они в основном касаются организационно-технической стороны вопроса, поэтому ребятам и их родителям переживать особо не за что. Я, вообще, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем родителям, ребятам: не переживайте, вы 11 лет шли к этому экзамену, я думаю, что если вы правильно подойдёте сегодня к нему, будете готовиться, будете заниматься, то всё пройдёт успешно, и никаких проблем не будет у вас. Самое главное — не переживайте, не волнуйтесь, на самом деле переживать здесь не надо, потому что это добавит лишних эмоций, которые могут вывести сдачу экзамена немножко не в то русло, — предупредил Сергей Федорчук.

