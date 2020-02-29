Каким будет март в Новосибирске: изучаем прогноз погоды (немного странный для весны)

Во второй половине месяца возможна оттепель до +4 градусов Фото: Ольга Бурлакова

В эту субботу, 29 февраля, последний день календарной зимы — однако, судя по предварительным прогнозам, зима пока не собирается покидать Новосибирск. Рассказываем, каким будет первый месяц весны в этом году. Март, по данным новосибирского гидрометцентра, ожидается теплее нормы на 1–2 градуса. — Осадков предполагается около нормы. Напомню, что норма осадков по области — от 8 до 20 мм. Среднемесячная температура от -8 до -10 градусов. В большинстве дней декады температурный фон в ночные часы от -10...-15 до -20 градусов мороза ночью и от -2...-7 до -12 градусов днём. Но во второй половине месяца мы предполагаем учащение оттепели до +3...+4 градусов. Осадки предполагаются в отдельные дни первой и третьей декады, а также в большинстве дней второй декады, — рассказал пресс-секретарь гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным сайта Accuweather.com, первая неделя марта будет относительно теплой — дневная температура воздуха с 1 по 8 число будет составлять от -3 до 1 градуса тепла. При этом плюсовая температура продержится на протяжении двух первых дней рабочей недели — 2 и 3 марта. И если в понедельник ожидается облачность с последующим прояснением, то уже на следующий день следует ожидать ледяной дождь вместо снега. Температура воздуха ночью с 1 по 8 марта составит от -6 до -8 градусов. Согласно прогнозу, во вторник, 9 марта, дневная температура снизится до -7 градусов и продолжит падать.

Фото: accuweather.com

Дневная температура на уровне от -8 до -12 градусов простоит в Новосибирске 12 дней — с 9 по 21 марта. Температура ночью в эти дни — от -15 до -18 градусов. Начиная с воскресенья, 22 марта, в городе станет теплей — на протяжении пяти дней температура будет варьироваться от -2 до -4 градусов.

Фото: accuweather.com

Последние дни марта обещают быть тёплыми — температура воздуха будет равна нулю 28, 29 и 30 марта, а 31 числа Accuweather.com обещает +1 градус, как и в начале месяца.

Фото: accuweather.com

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в начале марта в Новосибирске особого тепла ждать не стоит. В первый день весны в городе будет -9 градусов, и далее, с понедельника по четверг, температура будет составлять -7...-8 градусов. Начиная с пятницы, 6 марта, станет немногим теплей — температура от -5°C до -6°C продержится вплоть до 11 числа. Затем дневная температура ещё более приблизится к нулю, удерживаясь в диапазоне от -4 до -1 градуса на протяжении девяти дней.

Фото: Яндекс.Погода

Правда, за таким довольно продолжительным «минусом» уже 21 марта последует тёплый период — температура уже не упадёт ниже нуля, будет преимущественно +1 и +2, временами ноль градусов, а 31 марта — +4 градуса.

Фото: Яндекс.Погода

Согласно порталу «Погода Mail.ru», дневная температура первого дня весны составит -4 градуса, а затем предсказывается незначительный минус на протяжении всей рабочей недели со 2 по 6 марта — от нуля до -1°C. В субботу, 7 марта, температура незначительно снизится до -2°C, а в Международный женский день составит уже -8°C. Примерно такая же температура — -9 градусов — будет наблюдаться и в понедельник, 9 марта. В другие дни этой недели минус несколько сбавит обороты, и к выходным потеплеет до -2...-1 градусов.

Фото: pogoda.mail.ru

Ещё одна рабочая неделя — с 16 по 20 марта — пройдёт под знаком «минус»: все эти дни температура будет держаться на отметке -3...-2 градуса, к воскресенью потеплеет до нуля. Оставшиеся дни месяца порадуют нас отсутствием былого холода — температура воздуха в эти дни намечается преимущественно плюсовая — от +1 до +2 градусов. При этом ночью небольшой мороз от -4°C до -7°C будет всё ещё возвращаться.

Фото: pogoda.mail.ru