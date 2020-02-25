«Есть Вера, Надежда, ждем Любовь»: сибирячка беременна 9-м ребёнком (видео реакции многодетного отца)

У Зины четыре дочки, Дарья, София, Надежда и Вера. Она говорит, что они ждут Любовь Фото: Предоставила Зинаида Иост

Известная в Новосибирске мама восьмерых детей Зина Иост заинтриговала подписчиков в своем профиле в Instagram — она выложила видеоролик, в котором намекнула, что ждет девятого ребёнка. Сибирячка вручила подарочную коробку сначала своему мужу Александру и не рассказала, что внутри, а после показала открытку с цифрой 9 и проговорилась, что тест на беременность в коробке тоже был. Корреспондент НГС попросила Зину рассказать подробности.

— Зина, добрый день. В Instagram увидела ваш пост про открытку с цифрой девять, и вы еще упомянули про тест. У вас будет 9-й ребёнок?

— Добрый день! Да! — сообщает сибирячка и добавляет, что детям она всегда рада. Про своего мужа многодетная мама говорит, что тот всегда скуп на эмоции, но она знает, что если он не улыбается, это не говорит о том, что он не рад, просто скрывает. — Для меня это нормально, мужчина не должен быть эмоциональнее женщины, я и без улыбки на лице вижу, когда он доволен. И поэтому в этот раз я захотела просто вывести его на эмоции, запечатлеть это на память для детей, внуков, хотя бы улыбку. Получилось, его улыбка с иронией — это почти то же самое, что прыгать до потолка и кричать в окно от радости. Дети? Семья? Младшие ещё не знают, а старшие рады, ну как обычно.



Будет ли десятый — Зина спросит у мужа, сама она еще не определилась, какое число ей нравится Видео: предоставила Зина Иост

Близких и друзей девятым ребенком уже не удивить. Зина говорит, что все привыкли. Эта беременность — ожидаемая, но не запланированная. Уже неоднократно сибирячка говорила, что они с мужем никогда не планируют беременность, все получается спонтанно. К девятой беременности Зина полностью готова, здоровье позволяет. Говорит, что у нее не бывает токсикозов, а вес — сбросит потом, но и в беременность набирать не планирует, следит за этим. К новым маленьким членам семьи Зина привыкает быстро и каждый раз сначала не верит, что это в реальности, а потом понимает, что по-другому и быть не могло. Кого они хотят — семья еще не определилась:

— Девочку или мальчика, но может, и девочку, потому что уже случилось так, что есть София, Вера, Надежда... Любовь ждём.

Для матери восьмерых детей Зина выглядит отлично Фото: предоставила Зинаида Иост

По словам Зины, с каждым ребёнком она приобретает новый опыт, потому что все её дети — разные. — Характеры разные, всех надо понимать, под всех надо подстраиваться, чувствовать каждого. Мы хотим, чтобы каждый был счастливым. В этом плане я становлюсь опытнее с каждым разом, мне достаточно взгляда, движения, чтобы понять, что нужна поддержка, помощь, просто я рядом или папа. Но ценности — не меняются. Не нужно объяснять, что такое добро, зло, плохой поступок, преданность — это мы для всех одинаково преподносим, да они и сами смотрят на нас, видят, как мы поступаем, что говорим. С каждым ребёнком начинаешь ценить больше то, что не ценил с первым. В этом плане младшие дети, конечно, везунчики — купаются в любви ото всех, и при этом родители уже и мудрые, и веселые. Для нас каждый ребёнок — без пафоса — как очередное счастье. В прошлом году НГС публиковал историю семьи, в которой ждали десятого ребёнка — все думают, что их папа олигарх.