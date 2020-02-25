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Сломали вместе с городком: в центре Новосибирска разобрали единственную ледяную горку

В мэрии сообщили, что не было возможности её охранять дальше

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Горка была частью ледового городка на площади Ленина

Горка была частью ледового городка на площади Ленина

В Новосибирске рабочие разломали единственную ледяную горку для детей, которую муниципалитет поставил в центре города. Она стояла в Первомайском сквере за Краеведческим музеем.

— Скажите, а мэрия вместе с ёлкой на площади Ленина решила и горку для детей разобрать, чтобы не переплачивать?! Или зима уже кончилась и пора играть в песочнице? — задал вопрос в редакцию НГС возмущённый читатель Анатолий.

Как сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, горку разобрали, действительно, потому, что она была частью единого снежного городка, который открывали к Новому году. Кроме того, больше мэрия не может её охранять.

— Это был единый городок — просто располагался в разных частях площади Ленина. Весь городок был разобран, убрана охрана. Поэтому естественно, что горка была убрана тоже, — рассказала Анна Терешкова.

В этом году горку разобрали на месяц позже, чем в прошлом

В этом году горку разобрали на месяц позже, чем в прошлом

В ответ на вопрос, можно ли в другие годы сохранять эту детскую горку за Краеведческим музеем дольше, Анна Терешкова согласилась, если будет достаточно желающих.

— Если будет большое количество желающих, то конечно, — прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Анна Терешкова добавила, что в этом году из-за переноса городка к Оперному театру работу горки итак получилось продлить — потому что не надо было освобождать парковку у Ленина, 1.

В прошлом году горку за Краеведческим сломали в конце января, когда разобрали снежный городок.

А вы бы хотели, чтобы ледяная горка в Первомайском сквере работала всю зиму?

    Читатели НГС этой зимой неоднократно жаловались в редакцию на детские горки — одна жительница центра сетовала на то, что в этом году не залили горку в Центральном парке, чтобы беречь новый фонтан. Еще одна читательница возмущалась тем, что большую горку в парке Кирова сделали платной.

    — Единственная ледяная горка в парке имени Кирова платная. Стоит 50 рублей за один раз скатиться! Ледянка на прокат стоит 10 рублей (со своей нельзя). А две деревянные горки даже не залили, дети от безысходности катаются по голому дереву. Всё для детей в каникулы! Куда мы катимся, — жаловалась 4 января читательница Алёна. НГС тестировал эту горку — тогда мы обнаружили, что рядом с платной горкой залита небольшая деревянная горка.

    Также читатели возмущались платным входом в ледовый городок на набережной — мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что у мэрии нет средств делать городок за счёт бюджета.

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    горкаледяная горкаснежный городок
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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Дмитрий
    25 фев 2020 в 14:22

    Деньги все видимо потратили на "каток". Одна горка в центре на всех детей это конечно позор. И ту чистили нерегулярно, подсветка не работала уже к середине января. А охрану на ней не разу не видел (но хотя бы кататься можно было до поздна). Два с минусом мэрии в этом году за такую организацию.

    Фото пользователя
    25 фев 2020 в 14:23

    "Кроме того, больше мэрия не может её охранять" – пгедставил себе: ночь, прожекторы светят вдоль колючки, лают собаки, на вышке, у пулемёта, покашливает и похлопывет себя варежками вертухай...

    как то так
    25 фев 2020 в 14:26

    Да какая уже горка, все тает... А кого они там охраняли, снег????