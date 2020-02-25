Сломали вместе с городком: в центре Новосибирска разобрали единственную ледяную горку

Горка была частью ледового городка на площади Ленина Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирске рабочие разломали единственную ледяную горку для детей, которую муниципалитет поставил в центре города. Она стояла в Первомайском сквере за Краеведческим музеем.

— Скажите, а мэрия вместе с ёлкой на площади Ленина решила и горку для детей разобрать, чтобы не переплачивать?! Или зима уже кончилась и пора играть в песочнице? — задал вопрос в редакцию НГС возмущённый читатель Анатолий.

Как сообщила глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, горку разобрали, действительно, потому, что она была частью единого снежного городка, который открывали к Новому году. Кроме того, больше мэрия не может её охранять.



— Это был единый городок — просто располагался в разных частях площади Ленина. Весь городок был разобран, убрана охрана. Поэтому естественно, что горка была убрана тоже, — рассказала Анна Терешкова.



В этом году горку разобрали на месяц позже, чем в прошлом Фото: Ольга Бурлакова

В ответ на вопрос, можно ли в другие годы сохранять эту детскую горку за Краеведческим музеем дольше, Анна Терешкова согласилась, если будет достаточно желающих.

— Если будет большое количество желающих, то конечно, — прокомментировала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Анна Терешкова добавила, что в этом году из-за переноса городка к Оперному театру работу горки итак получилось продлить — потому что не надо было освобождать парковку у Ленина, 1.

В прошлом году горку за Краеведческим сломали в конце января, когда разобрали снежный городок.

А вы бы хотели, чтобы ледяная горка в Первомайском сквере работала всю зиму?

Читатели НГС этой зимой неоднократно жаловались в редакцию на детские горки — одна жительница центра сетовала на то, что в этом году не залили горку в Центральном парке, чтобы беречь новый фонтан. Еще одна читательница возмущалась тем, что большую горку в парке Кирова сделали платной.

