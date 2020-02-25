Участок с домом Янки Дягилевой начали готовить к новой стройке

На улице Семьи Шамшиных начали разбирать частный дом — он находится по соседству от дома, в котором жила Янка Дягилева.



Работы по демонтажу дома на улице Семьи Шамшиных, 43а начались на прошлой неделе. При этом они не должны затронуть соседний дом, обещают в компании-владельце зданий «Расцветай».



— Да, действительно, на Ядринцевской, 61 начались подготовительные работы по обустройству стройплощадки: устанавливается забор и ведутся работы по расчистке территории. Дом Янки Дягилевой сноситься не будет, а, наоборот, будет приводиться в порядок, как и прилегающая к нему территория, — объяснили в компании.

