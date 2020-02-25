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Участок с домом Янки Дягилевой начали готовить к новой стройке

Застройщик обещает не трогать сам дом

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Старый частный дом по адресу Семьи Шамшиных, 43а сносят для строительства высотки

Старый частный дом по адресу Семьи Шамшиных, 43а сносят для строительства высотки

На улице Семьи Шамшиных начали разбирать частный дом — он находится по соседству от дома, в котором жила Янка Дягилева.

Работы по демонтажу дома на улице Семьи Шамшиных, 43а начались на прошлой неделе. При этом они не должны затронуть соседний дом, обещают в компании-владельце зданий «Расцветай».

— Да, действительно, на Ядринцевской, 61 начались подготовительные работы по обустройству стройплощадки: устанавливается забор и ведутся работы по расчистке территории. Дом Янки Дягилевой сноситься не будет, а, наоборот, будет приводиться в порядок, как и прилегающая к нему территория, — объяснили в компании.

Застройщик обещает восстановить дом, в котором жила Янка, и благоустроить территорию вокруг. Этот дом имеет двойной адрес — Ядринцевская, 61 / Семьи Шамшиных, 43

Застройщик обещает восстановить дом, в котором жила Янка, и благоустроить территорию вокруг. Этот дом имеет двойной адрес — Ядринцевская, 61 / Семьи Шамшиных, 43

Планы на строительство в ГК «Расцветай» не уточнили. По информации муниципального портала, на этом участке компания «Главное звено» (аффилированная с ГК «Расцветай») построит 25-этажный дом с тремя подземными этажами. В доме запланировали 214 квартир и 60 подземных парковок.

О намерении сохранить памятный дом, в котором жила новосибирская поэтесса и исполнитель Янка Дягилева, застройщик, выкупивший здание, заявил в конце прошлого года. Тогда дом получил охранный статус.

В январе в Новосибирске снесли другое старое здание — один из корпусов завода НЭВЗ на Красном проспекте. Информации о том, что возведут на его месте, пока нет.

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новостройкидом Янки ДягилевойГК «Расцветай»
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КОММЕНТАРИИ (34)

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25 фев 2020 в 13:49

Да снесли бы уже его, этот дом страшный. Только вид города портит. Уж лучше на месте этого дома сделать сквер или парковку, которых не хватает в центре.

25 фев 2020 в 13:52

кто такая эта янка, что вокруг нее такая шумиха? Ну жила-была девушка, стихи писала.. в речке утонула.. так на Руси таких не мало, кто стихи хорошо пишет.. Был бы дом симпатичный.. ну или его, хотя бы, в нормальный вид привели бы и музей, для поклонников, сделали бы..

Гость
25 фев 2020 в 13:58

Ну реально же дом- убожество.
Ну снесите вы его к едрене- фене.
Разбейте маленький сквер, поставьте бюст Янке( ну раз есть её фанаты) и табличку, что с такого по такой год, здесь проживала Янка.