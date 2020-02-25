Участок с домом Янки Дягилевой начали готовить к новой стройке

На улице Семьи Шамшиных начали разбирать частный дом — он находится по соседству от дома, в котором жила Янка Дягилева.
Работы по демонтажу дома на улице Семьи Шамшиных, 43а начались на прошлой неделе. При этом они не должны затронуть соседний дом, обещают в компании-владельце зданий «Расцветай».
— Да, действительно, на Ядринцевской, 61 начались подготовительные работы по обустройству стройплощадки: устанавливается забор и ведутся работы по расчистке территории. Дом Янки Дягилевой сноситься не будет, а, наоборот, будет приводиться в порядок, как и прилегающая к нему территория, — объяснили в компании.
Планы на строительство в ГК «Расцветай» не уточнили. По информации муниципального портала, на этом участке компания «Главное звено» (аффилированная с ГК «Расцветай») построит 25-этажный дом с тремя подземными этажами. В доме запланировали 214 квартир и 60 подземных парковок.
О намерении сохранить памятный дом, в котором жила новосибирская поэтесса и исполнитель Янка Дягилева, застройщик, выкупивший здание, заявил в конце прошлого года. Тогда дом получил охранный статус.
В январе в Новосибирске снесли другое старое здание — один из корпусов завода НЭВЗ на Красном проспекте. Информации о том, что возведут на его месте, пока нет.