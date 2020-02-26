Искитим внезапно обогнал Новосибирск по благоустройству. Попробуйте угадать по фото, где какой город

Новосибирск проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города в регионе — он оказался на 27-м месте рейтинга. Первое место занял Искитим — его лучше всего благоустроили в 2019 году. Мы сделали тест с фотографиями двух городов — столицы Сибири и главного по благоустройству. Сможете угадать, какой из них изображен на каждом снимке?