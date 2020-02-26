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Город Тест

Искитим внезапно обогнал Новосибирск по благоустройству. Попробуйте угадать по фото, где какой город

Мы подготовили тест, чтобы вы смогли проверить, трудно ли отличить эти города

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Мы решили проверить, тяжело ли отличить Новосибирск от Искитима

Мы решили проверить, тяжело ли отличить Новосибирск от Искитима

Новосибирск проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города в регионе — он оказался на 27-м месте рейтинга. Первое место занял Искитим — его лучше всего благоустроили в 2019 году. Мы сделали тест с фотографиями двух городов — столицы Сибири и главного по благоустройству. Сможете угадать, какой из них изображен на каждом снимке?

Начнём. Где находится этот музей?

Начнём. Где находится этот музей?

    А в каком городе стоит это здание?

    А в каком городе стоит это здание?

      Вид на какой город запечатлен на фото?

      Вид на какой город запечатлен на фото?

        А где находится эта улица?

        А где находится эта улица?

          В каком городе однажды так затопило дорогу?

          В каком городе однажды так затопило дорогу?

            Частный сектор какого города изображён на фото?

            Частный сектор какого города изображён на фото?

              А где находится этот железнодорожный переезд?

              А где находится этот железнодорожный переезд?

                А где сфотографировали этот дом?

                А где сфотографировали этот дом?

                  А это какой город?

                  А это какой город?

                    На фото — мраморный карьер. А где он расположен?

                    На фото — мраморный карьер. А где он расположен?

                      В каком городе стоят эти автобусы?

                      В каком городе стоят эти автобусы?

                        Фото Юлии Шипициной, Густаво Зырянова, Ольги Бурлаковой, Александра Ощепкова, Славы Степанова, Виталия Повелицына, Данила Кузнецова, Iskitim.nso.ru, Google Maps

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                        Искитимтестблагоустройство
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                        КОММЕНТАРИИ (20)

                        Фото пользователя
                        26 фев 2020 в 09:07

                        Нда...совсем плохо дела в городе. Раньше Искитимом пугали, сейчас в пример ставят. Надо бы статейку нашему мэру коммунисту отправить, пусть посмотрит, погордится.

                        Фото пользователя
                        26 фев 2020 в 09:09

                        Ни разу не был в Искитиме... Но если судить по фото он намного лучше деревни Новосибирск...

                        Фото пользователя
                        26 фев 2020 в 09:06

                        Локоть вроде не первый год в кресле мэри, но работы его не видно совсем. Скорее даже больше разрухи стало.