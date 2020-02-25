По югу будет дождь: Новосибирскую область ждёт температура до +4 градусов

— Завтра мы будем располагаться в области высокого атмосферного давления, поэтому осадки по востоку области и в городе маловероятны. Температурный фон ниже, чем накануне. По большинству районов области от -13 до -18 градусов, по востоку области от -6 до -11 градусов. В городе, в центре, ближе к -10 °С, в пригороде до -15 °С ночью. Дневные температуры от 1 до 6 градусов мороза, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

До конца рабочей недели новосибирцев ждут теплая погода и осадки — синоптики составили прогноз на ближайшие дни.

27 февраля в область из районов Южного Урала и Поволжья придет циклон, который сейчас развивается над районами Центральной России. Циклон вызовет увеличение облачности, снегопады, мокрый снег. По югу области возможны осадки в виде дождя.

— Гололедные явления, температура будет повышаться. Ночью 27 февраля ждем до 7–12 градусов мороза, днем от –1 до +4 °С. 28-го температура -3... -8 градусов мороза ночью, от -3 до +3 градусов днем. Ветер свежий, 15–20 м/с, — рассказал Ренад Ягудин.

Гололед на дорогах не только раздражает горожан, но и представляет серьезную опасность. Чтобы избежать травм на льду, мы публиковали инструкцию о том, как правильно падать.