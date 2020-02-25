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Зима

По югу будет дождь: Новосибирскую область ждёт температура до +4 градусов

Новосибирские синоптики составили прогноз до конца рабочей недели

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Самым тёплым днём на неделе станет четверг

Самым тёплым днём на неделе станет четверг

До конца рабочей недели новосибирцев ждут теплая погода и осадки — синоптики составили прогноз на ближайшие дни.

— Завтра мы будем располагаться в области высокого атмосферного давления, поэтому осадки по востоку области и в городе маловероятны. Температурный фон ниже, чем накануне. По большинству районов области от -13 до -18 градусов, по востоку области от -6 до -11 градусов. В городе, в центре, ближе к -10 °С, в пригороде до -15 °С ночью. Дневные температуры от 1 до 6 градусов мороза, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

27 февраля в область из районов Южного Урала и Поволжья придет циклон, который сейчас развивается над районами Центральной России. Циклон вызовет увеличение облачности, снегопады, мокрый снег. По югу области возможны осадки в виде дождя. 

— Гололедные явления, температура будет повышаться. Ночью 27 февраля ждем до 7–12 градусов мороза, днем от –1 до +4 °С. 28-го температура -3... -8 градусов мороза ночью, от -3 до +3 градусов днем. Ветер свежий, 15–20 м/с, — рассказал Ренад Ягудин. 

Гололед на дорогах не только раздражает горожан, но и представляет серьезную опасность. Чтобы избежать травм на льду, мы публиковали инструкцию о том, как правильно падать

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КОММЕНТАРИИ (50)

Гость
25 фев 2020 в 13:23

Да уж.Если раньше можно было спокойно читать комменты часов до пяти вечера, то сейчас корольки, с богаткова, совсем вредная и куча цифр начали вылазить уже в обед.
Что происходит? Сокращенные дни в школе? Карантин? Или уроки на дом не задают?

с богаткова
25 фев 2020 в 13:13

Мы в частном охранном предприятии собираем дождевую воду (дождеприемники расположены на крыше) и используем эту воду для хознужд.

Фото пользователя
25 фев 2020 в 13:37

СГК всё равно сделает перерасчёт тысяч на 5 как последние несколько лет, скажут что в этом году зима была холоднее чем в прошлом.