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«Паводок будет тяжёлый»: губернатор поручил сохранить дороги Новосибирской области во время таяния снега

Запланированы вывоз снега, ремонт плотин, выведение домов из зон подтопления и другие мероприятия

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Губернатор Андрей Травников заявил о тяжёлом паводке и поручил обратить пристальное внимание на подготовительные мероприятия

Губернатор Андрей Травников заявил о тяжёлом паводке и поручил обратить пристальное внимание на подготовительные мероприятия

В правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором губернатор Андрей Травников поручил усилить меры по борьбе с паводком.

В частности, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области дано поручение обеспечить сохранность автомобильных дорог.

— Судя по всему, паводок в этом году будет тяжёлый. Необходимы запасы материалов, мобилизация техники для оперативной ликвидации всех возможных подтоплений участков дорог и для предотвращения размыва участков дорог, — заявил он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил Андрею Травникову, что планируется увеличить вдвое запас водопропускных металлических труб, а территориальное управление автомобильных дорог отрабатывает меры для оперативного сброса воды.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в посёлке 8 Марта Новосибирского района выполнен ремонт переправы, в крупных населённых пунктах области (Бердск, Черепаново, Куйбышев, Барабинск и в посёлке Краснозёрское) выведено из зоны подтопления около 1500 жилых домов и объектов социально-культурной сферы.

В Искитиме, Карасуке, Убинском, а также в Черепаново и Бердске работы по предотвращению подтопления ещё планируются. После их проведения из зоны подтопления выведут 754 объекта жилищного фонда.

В регионе уже проведена расчистка озера Довольное на площади почти 30 га и реки Баган протяжённостью около 2 километров в рамках регионального проекта «Сохранение и восстановление водных объектов». Работы планируется продолжить и в этом году.

В самом Новосибирске продолжается вывоз снега в режиме ЧС. По итогам прошлой недели, с улиц города вывезли 187 тысяч кубометров — это на 20 тысяч кубометров больше, чем по итогам прошлой недели.

Накануне в Новосибирске ввели в работу вторую снегоплавильную станцию. На шум из-за неё пожаловались жителей ближайших домов, которые рассказали, что станция работает в выходные с 6 утра.

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КОММЕНТАРИИ (85)

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25 фев 2020 в 13:12

Да, проблемы будут. Но я уверена, что с ними справятся.

25 фев 2020 в 12:59

Статьи не читаю. Достаточно заголовка и картинок.

симка
25 фев 2020 в 13:09

врио не кажется, что он задержался в нашем регионе?