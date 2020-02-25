«Паводок будет тяжёлый»: губернатор поручил сохранить дороги Новосибирской области во время таяния снега

Губернатор Андрей Травников заявил о тяжёлом паводке и поручил обратить пристальное внимание на подготовительные мероприятия

— Судя по всему, паводок в этом году будет тяжёлый. Необходимы запасы материалов, мобилизация техники для оперативной ликвидации всех возможных подтоплений участков дорог и для предотвращения размыва участков дорог, — заявил он.

В правительстве Новосибирской области прошло оперативное совещание, на котором губернатор Андрей Травников поручил усилить меры по борьбе с паводком.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил Андрею Травникову, что планируется увеличить вдвое запас водопропускных металлических труб, а территориальное управление автомобильных дорог отрабатывает меры для оперативного сброса воды.



По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в посёлке 8 Марта Новосибирского района выполнен ремонт переправы, в крупных населённых пунктах области (Бердск, Черепаново, Куйбышев, Барабинск и в посёлке Краснозёрское) выведено из зоны подтопления около 1500 жилых домов и объектов социально-культурной сферы.



В Искитиме, Карасуке, Убинском, а также в Черепаново и Бердске работы по предотвращению подтопления ещё планируются. После их проведения из зоны подтопления выведут 754 объекта жилищного фонда.



В регионе уже проведена расчистка озера Довольное на площади почти 30 га и реки Баган протяжённостью около 2 километров в рамках регионального проекта «Сохранение и восстановление водных объектов». Работы планируется продолжить и в этом году.

