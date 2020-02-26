Так выглядит недострой на Связистов 13/1. Его не могут достроить уже 13 лет Фото: n-s-k.net

На прошлой неделе в Новосибирске прошел пикет обманутых дольщиков — некоторые из них не могут дождаться своих квартир по 30 лет. В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска дали комментарий о старейших долгостроях города, а также рассказали, какие есть возможности, чтобы помочь дольщикам.

Как решаются проблемы долгостроев в Новосибирске? По информации мэрии, один из механизмов — снижение размера аренды за участки, на которых ведется строительство «проблемных» объектов и освобождение от налогов за участки, находящиеся в собственности.



Ещё один: предоставление субсидий из бюджета на оплату присоединения домов к сетям инженерных коммуникаций, а также на выполнение благоустройства придомовой территории, приобретение и установку лифтового оборудования.

Строительным организациям, которые готовы завершить строительство «проблемных» объектов, земельные участки предоставляют без торгов.

Людям, признанным пострадавшими от застройщиков (жертвы мошенников, двойные продажи и самовольные объекты) предоставляют квартиры в собственность.

Красина, 54/1. 16 лет



Застройщика дома на Красина признали банкротом Фото: 2ГИС

Как объяснили в департаменте, строительство 9-ти этажного жилого дома велось ООО «СЭФ-инвест». Земельный участок «СЭФ-инвесту» предоставили по договору аренды для строительства многоквартирного дома на условиях расселения индивидуальных жилых домов, которые находились там. Пусковой комплекс первой очереди ввели в эксплуатацию в июле 2010 года. По информации мэрии, сейчас второй пусковой комплекс «имеет высокую степень готовности», однако из-за отсутствия «у застройщика денежных средств строительство остановлено».

В 2017 году «СЭФ-инвест» признали банкротом. 29 февраля в суде рассмотрят отчет конкурсного управляющего. — В департаменте неоднократно проводились рабочие совещания с участием конкурсного управляющего, представителей дольщиков и других заинтересованных лиц, в ходе которых неоднократно оговаривались возможные варианты завершения строительства указанного жилого дома. В случае принятия судом решения о передаче объекта жилищно — строительному кооперативу у мэрии города Новосибирска появится возможность применить разработанные меры поддержки, предусмотренные действующим законодательством, — рассказали в мэрии. Связистов, 13/1. 17 лет

Сейчас застройщиком дома является ЖСК «Единство». Как сообщили в мэрии, для решения проблем дольщиков дома на Связистов планируется реализация «масштабного инвестиционного проекта» (МИП). Так как для завершения строительства нужно больше 600 млн, планируют провести несколько МИПов. Застройщик составил список участников строительства, которые согласны но возврат денег — в нем оказались 43 человека. Общая сумма, которую им должны передать: 39 млн рублей.

— ООО СК «ВИРА-СТРОЙ» подало ходатайство о реализации МИП на земельном участке по улице Бородина в Кировском районе города Новосибирска площадью 4.5 га. На основании распоряжения Губернатора НСО от 21.03.2019 № 55-р заключен договор аренды земельного участка. Часть денежных средств (39 млн. руб.) от реализации указанного МИП будет направлена в ЖСК «Единство» для восстановления нарушенных прав граждан, — говорится в сообщении мэрии.

Ещё 23 участника строительства включены в списки на предоставление жилых помещений.

Кропоткина, 104а. 19 лет



Сейчас мэрия проверяет деятельность ЖСК «Садко», которому передали полномочия по завершению строительства Фото: архив НГС

Строительство жилого дома на Кропоткина начали в ноябре 2001 года. Застройщик — ООО «Сибэнергострой — С».

В 2003 строительство остановили, а дольщики создали ТСЖ «Садко». В 2006 году полномочия по завершению строительства передали ТСЖ. — Для получения дополнительных активов для строительства была увеличена этажность дома до 24-х этажей. Застройщик изменил проектное решение строительства жилого дома, предоставив положительное заключение экспертизы для внесения изменений в разрешение на строительство, — сообщают в мэрии.

По информации департамента, с 2015 года застройщик ежегодно декларировал завершение строительства дома, но он до сих пор не введен в эксплуатацию. Готовность объекта составляет около 80%, «строительство ведется медленными темпами». Причем с 2018 года стройка идет за счёт дольщиков. В 2016 году ТСЖ преобразовали в ЖСК «Садко». Мэрия также предлагала предоставить дольщикам субсидии на подключение к электросетям и установку лифтов при условии, предоставления проектно-сметной документации и расчета дефицита средств. ЖСК «Садко» такую документацию не предоставил. — Внутри кооператива существует конфликт, найти его компромиссное разрешение не удалось (представители мэрии города Новосибирска участвовали в общих собраниях ЖСК «Садко», проводили встречи с инициативной группой граждан, на которых давались разъяснения по вопросу смены правления ЖСК в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и по применению муниципалитетом мер поддержки, направленных на завершение строительства и ввода в эксплуатацию проблемных домов), — рассказали в мэрии.

Сейчас мэрией направлено обращение в министерство строительства Новосибирской области для проверки деятельности ЖСК «Садко» в соответствии с полномочиями. Кроме того, в феврале мэрия подала в Арбитражный суд иск о признании ЖСК «САДКО» банкротом из-за задолженности по договору аренды земельного участка (в общей сумме 4790930,37 рублей). — Исходя из указанной ситуации, будет принято решение о завершении строительства объекта. Так, возможно подписание с кредиторами мирового соглашения, либо завершение строительства объекта путем привлечения нового застройщика (не жилищно-строительного кооператива), — сообщили в мэрии. Зыряновская, 27. 13 лет

Строительством дома на Зыряновской, 27 в Октябрьском районе занималось ООО «БКП-7» на земельном участке, находящемся в собственности у него же.

К строительству дома застройщик приступил в 2008 году, но на стадии заливки 1/4 фундаментной плиты строительство остановили. В 2010 году «БКП-7» признали банкротом, а через 3 года права застройщика передали ЖСК «Зыряновский».

Но денег дольщиков не хватало, поэтому для завершения строительства решили осуществить несколько МИПов. — С СП ООО «Сибакадемстрой» достигнута договоренность об их участии в трех масштабных инвестиционных проектах, средства при реализации которых будут направлены в ЖСК для завершения строительства жилого дома, — рассказали в мэрии. Ивлева, 160. 29 лет

Так дом выглядел в мае 2016 Фото: vk.com/ivleva160