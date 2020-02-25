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«Всё было закрыто пеленой». Рейс из Пхукета в Новосибирск приземлился в Кемерово

До этого самолет около часа кружил над городом

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В аэропорту Кемерово самолет дозаправляется

В аэропорту Кемерово самолет дозаправляется

Днем 25 февраля рейс S7 5712 из Пхукета в Новосибирск авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в Кемерово. Об этом в редакцию НГС сообщил один из пассажиров. 

— Самолёт с Пхукета завернули в Кемерово. После часа кружения над Новосибирском. Толмачёво не принимает, сверху всё пеленой закрыто было. Сели в Кемерово, дозаправляемся. Сказали, будем ждать, пока примет Толмачёво, — рассказал пассажир рейса Андрей. 

По словам пассажира, самолет не смог сесть из-за дымки над городом

По словам пассажира, самолет не смог сесть из-за дымки над городом

Согласно онлайн-табло Толмачёво рейс задерживается. В пресс-службе аэропорта обещали прокомментировать ситуацию. 

Обновлено: в пресс-службе Толмачёво сообщили, что рейс приземлился в Кемерово из-за тумана. 

— Рейс 5712 Пхукет-Новосибирск находится на запасном аэродроме Кемерово по решению экипажа в связи с метеоусловиями аэродрома Толмачёво (туман). Планируемое время прибытия рейса в Новосибирск – 12:37, — рассказали в аэропорту.

Сегодня утром Новосибирск накрыла плотная дымка. Часть зданий пропала из виду, а сервис Cityair оценил качество воздуха в Центральном районе Новосибирска в 8 баллов из 10, где 1 балл — чистый, а 10 — очень грязный.

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самолеттуман
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КОММЕНТАРИИ (16)

Карпенко
25 фев 2020 в 11:46

Вот и хваленая всепогодная взлетная линия.

25 фев 2020 в 11:54

Что лучше - Кемер или Кемерово?

Гость
25 фев 2020 в 11:52

Это как бы намек, всех нужно отправить в карантин на 14 дней что-бы не летали куда не следует.