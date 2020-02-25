«Всё было закрыто пеленой». Рейс из Пхукета в Новосибирск приземлился в Кемерово

Днем 25 февраля рейс S7 5712 из Пхукета в Новосибирск авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в Кемерово. Об этом в редакцию НГС сообщил один из пассажиров.
— Самолёт с Пхукета завернули в Кемерово. После часа кружения над Новосибирском. Толмачёво не принимает, сверху всё пеленой закрыто было. Сели в Кемерово, дозаправляемся. Сказали, будем ждать, пока примет Толмачёво, — рассказал пассажир рейса Андрей.
Согласно онлайн-табло Толмачёво рейс задерживается. В пресс-службе аэропорта обещали прокомментировать ситуацию.
Обновлено: в пресс-службе Толмачёво сообщили, что рейс приземлился в Кемерово из-за тумана.
— Рейс 5712 Пхукет-Новосибирск находится на запасном аэродроме Кемерово по решению экипажа в связи с метеоусловиями аэродрома Толмачёво (туман). Планируемое время прибытия рейса в Новосибирск – 12:37, — рассказали в аэропорту.
Сегодня утром Новосибирск накрыла плотная дымка. Часть зданий пропала из виду, а сервис Cityair оценил качество воздуха в Центральном районе Новосибирска в 8 баллов из 10, где 1 балл — чистый, а 10 — очень грязный.