«Всё было закрыто пеленой». Рейс из Пхукета в Новосибирск приземлился в Кемерово

Днем 25 февраля рейс S7 5712 из Пхукета в Новосибирск авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в Кемерово. Об этом в редакцию НГС сообщил один из пассажиров.

— Самолёт с Пхукета завернули в Кемерово. После часа кружения над Новосибирском. Толмачёво не принимает, сверху всё пеленой закрыто было. Сели в Кемерово, дозаправляемся. Сказали, будем ждать, пока примет Толмачёво, — рассказал пассажир рейса Андрей.