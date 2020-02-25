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Дороги и транспорт

«Мощнейший коллапс»: водители встали в часовую пробку на Фадеева

Пассажирам пришлось обходить её по проезжей части

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Водители не могли выехать с улицы больше часа

Водители не могли выехать с улицы больше часа

Утром 25 февраля в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева собралась большая пробка — водители больше часа не могли выехать с улицы, а пассажирам пришлось выйти из общественного транспорта и идти по проезжей части.

— Сегодня мощнейший коллапс на Фадеева. Уже дело не в выпавшем внезапно снеге. Просто на перекрёстке Фадеева и Обьединения сломался один авто, а ввиду чрезмерно узкого перекрёстка и одновременно огромного потока автомобилей в данном месте движение просто встало. Люди, живущие на Фадеева, оказались заблокированы, — написала в редакцию жительница района Анастасия.

По словам девушки, пассажиры одной из маршруток решили обойти пробку пешком, но, так как тротуары завалены снегом, людям пришлось идти по проезжей части. 

Людям пришлось обходить машины

Людям пришлось обходить машины

Так дорожную ситуацию на участке дороги оценивает сервис 2ГИС

Так дорожную ситуацию на участке дороги оценивает сервис 2ГИС

Новосибирск каждый день стоит в пробках. В начале месяца автомобилисты города застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение осложняли снег и многочисленные ДТП.

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пробкидвижение
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КОММЕНТАРИИ (121)

Царькам
25 фев 2020 в 10:02

Ради любопытства посмотрел в салон стоящих машин. В салоне сидит ОДИН, но он выкатится со своим "комфортом" и займёт кучу места. И таких сотни!На автобус или в метро сесть илитность не позволяет!

25 фев 2020 в 09:57

Ничё... привыкайте... На этой неделе обещают открыть ж/д переезд на Фадеева - такое будет твориться каждый день.

ГостЬ
25 фев 2020 в 10:05

"но, так как тротуары завалены снегом, людям пришлось идти по проезжей части"
Блин, вот в этой фразе видно ВСЁ, что надо знать про наши власти! То мы хвастаемся новой техникой для уборки снега, на которую потратили миллионы. То мы хвастаемся новым реагентом, от которого тает всё на свете (в том числе подошва на обуви и резина на колёсах авто).
А потом мы оказываемся неготовы к такому количеству осадков, объявляем режим ЧС, но это не приводит вообще ни к чему хорошему, и люди по дороге обходят заваленный снегом тротуар!

Всех уволить к чёртовой матери! И отправить лично лопатами снег с тротуаров убирать!