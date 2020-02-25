«Мощнейший коллапс»: водители встали в часовую пробку на Фадеева

Утром 25 февраля в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева собралась большая пробка — водители больше часа не могли выехать с улицы, а пассажирам пришлось выйти из общественного транспорта и идти по проезжей части.

— Сегодня мощнейший коллапс на Фадеева. Уже дело не в выпавшем внезапно снеге. Просто на перекрёстке Фадеева и Обьединения сломался один авто, а ввиду чрезмерно узкого перекрёстка и одновременно огромного потока автомобилей в данном месте движение просто встало. Люди, живущие на Фадеева, оказались заблокированы, — написала в редакцию жительница района Анастасия.