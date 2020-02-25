«Мощнейший коллапс»: водители встали в часовую пробку на Фадеева

Утром 25 февраля в Калининском районе Новосибирска на улице Фадеева собралась большая пробка — водители больше часа не могли выехать с улицы, а пассажирам пришлось выйти из общественного транспорта и идти по проезжей части.
— Сегодня мощнейший коллапс на Фадеева. Уже дело не в выпавшем внезапно снеге. Просто на перекрёстке Фадеева и Обьединения сломался один авто, а ввиду чрезмерно узкого перекрёстка и одновременно огромного потока автомобилей в данном месте движение просто встало. Люди, живущие на Фадеева, оказались заблокированы, — написала в редакцию жительница района Анастасия.
По словам девушки, пассажиры одной из маршруток решили обойти пробку пешком, но, так как тротуары завалены снегом, людям пришлось идти по проезжей части.
Новосибирск каждый день стоит в пробках. В начале месяца автомобилисты города застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение осложняли снег и многочисленные ДТП.