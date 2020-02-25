Утром во вторник, 25 февраля, Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости, а водителям пришлось быть осторожнее на дорогах.

По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила -13 градусов. Сейчас температура достигает -9 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально тёплая погода — до -5 градуса — ожидается в Новосибирске сегодня в 16:00. Ветер ожидается южный — 1 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

