Утром во вторник, 25 февраля, Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости, а водителям пришлось быть осторожнее на дорогах.
По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила -13 градусов. Сейчас температура достигает -9 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально тёплая погода — до -5 градуса — ожидается в Новосибирске сегодня в 16:00. Ветер ожидается южный — 1 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
По данным сервиса Cityair, качество воздуха в Центральном районе Новосибирска составляет 8 баллов из 10, где 1 балл — чистый, а 10 — очень грязный.
В выходные НГС публиковал прогноз погоды на эту неделю. По данным синоптиков, температура не опустится ниже -12 градусов. Будет пасмурно и снежно. Полный прогноз можно прочитать тут.