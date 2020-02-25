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Зима

Густой утренний туман окутал Новосибирск — смотрим фото

Из-за плотной дымки часть зданий пропали из виду

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Туман появился рано утром

Туман появился рано утром

Утром во вторник, 25 февраля, Новосибирск окутал густой туман — некоторые здания совсем пропали из видимости, а водителям пришлось быть осторожнее на дорогах. 

По данным сайта Гидрометцентра, температура ночью по области составила -13 градусов. Сейчас температура достигает -9 градусов и продолжает расти. Согласно прогнозам, максимально тёплая погода — до -5 градуса — ожидается в Новосибирске сегодня в 16:00. Ветер ожидается южный — 1 м/с. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст. 

Плотная дымка окутала дворы и основные улицы города

Плотная дымка окутала дворы и основные улицы города

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана, присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Такие фотографии шлют наши читатели

Такие фотографии шлют наши читатели

По данным сервиса Cityair, качество воздуха в Центральном районе Новосибирска составляет 8 баллов из 10, где 1 балл — чистый, а 10 — очень грязный.

В выходные НГС публиковал прогноз погоды на эту неделю. По данным синоптиков, температура не опустится ниже -12 градусов. Будет пасмурно и снежно. Полный прогноз можно прочитать тут. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
25 фев 2020 в 07:56

Особенно трогательно, что сегодня утро понедельника. Хотя всё указывает на вторник

псевдодымка
25 фев 2020 в 08:06

В Ленинском вообще дышать нечем, гарь стоит какая-то. Пока до работы дойдешь - будто покурил, вонище от одежды.

Гость
25 фев 2020 в 08:00

А водителям пришлось быть осторожней на дорогах.......