ДТП в Тогучинском районе: на трассе перевернулся Nissan March

В воскресенье, 23 февраля, в Тогучинском районе, недалеко от посёлка Горный, произошло ДТП: на дороге перевернулся Nissan March. Автомобиль получил множество повреждений: у него замята крыша, левая передняя дверь, вырвано переднее колесо.



— Авария произошла в 08:09 утра. Это было столкновение, пострадавших нет. На данный момент проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщает подписчик паблика «АСТ-54», за рулём автомобиля находилась женщина, которая, со слов читателя, была в состоянии алкогольного опьянения.