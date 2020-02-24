24 февраля понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Происшествия

ДТП в Тогучинском районе: на трассе перевернулся Nissan March

Инцидент произошёл в воскресенье, 23 февраля

614
3 Обсудить

Поделиться

В аварии пострадавших нет

В аварии пострадавших нет

В воскресенье, 23 февраля, в Тогучинском районе, недалеко от посёлка Горный, произошло ДТП: на дороге перевернулся Nissan March. Автомобиль получил множество повреждений: у него замята крыша, левая передняя дверь, вырвано переднее колесо.

— Авария произошла в 08:09 утра. Это было столкновение, пострадавших нет. На данный момент проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Как сообщает подписчик паблика «АСТ-54», за рулём автомобиля находилась женщина, которая, со слов читателя, была в состоянии алкогольного опьянения. 

22 февраля на Ипподромской магистрали образовалась пробка — всё из-за ДТП, которое произошло на пересечении магистрали с улицей Достоевского. Как сообщают пользователи приложения «2ГИС», водителей занесло на снежной каше, в результате чего произошло столкновение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирская областьаварияДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
24 фев 2020 в 22:20

очень жаль Марчик :( Что он попал в руки такого существа

24 фев 2020 в 22:17

на мерчике,женщина ещё и пьяная! хорошо,что никто не пострадал! Наверное потому что мерчик- как мячик круглый! отскочил с кульбитом!