24 февраля понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Происшествия

В Новосибирске две недели назад пропала женщина. Сегодня её нашли — она погибла

Марина Титова ушла из дома в неизвестном направлении 7 февраля

2 690
4 Обсудить

Поделиться

Женщину нашли недалеко от её дома

Женщину нашли недалеко от её дома

В понедельник, 24 февраля, нашли пропавшую жительницу Новосибирска Марину Титову — она погибла. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 7 февраля.

Пропавшую искали не только полицейские, но и волонтёры, они размещали ориентировки в социальных сетях. Женщину обнаружили в Ленинском районе, недалеко от собственного дома.

— Тело женщины было найдено возле дороги. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Только после экспертизы будет что-то понятно, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

О том, кто нашёл пропавшую женщину, информации пока нет. На месте работают сотрудники полиции.

Редакция НГС приносит соболезнования родственникам и близким погибшей.

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 14-летнюю Милану Верстакову — она ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 22 февраля. С этого дня её местоположение неизвестно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пропал человекнашли мертвым
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
24 фев 2020 в 20:56

По внешнему виду бухать ни разу не любила.

вова
24 фев 2020 в 20:49

Нашли возле дороги. Понятно что очередной ухарь сбил, прикопал и уехал. Пока не будут водятлов судить как за преднамеренное убийство, ничего не изменится. Почему в Европе на дорогах гибнет людей в десятки раз меньше чем у нас? Потому что там за это отвечают деньгами и свободой.

24 фев 2020 в 20:41

Скажите спасибо Анатолию Локтю, что снег не вывез. А то так бы и не нашли.