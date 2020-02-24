В Новосибирске две недели назад пропала женщина. Сегодня её нашли — она погибла

Женщину нашли недалеко от её дома

В понедельник, 24 февраля, нашли пропавшую жительницу Новосибирска Марину Титову — она погибла. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 7 февраля.

Пропавшую искали не только полицейские, но и волонтёры, они размещали ориентировки в социальных сетях. Женщину обнаружили в Ленинском районе, недалеко от собственного дома.

— Тело женщины было найдено возле дороги. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. Только после экспертизы будет что-то понятно, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.