24 февраля понедельник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 64.30
eur 69.42
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 2/10
usd 64.30
eur 69.42

Все новости

Все новости
Происшествия

Искали больше года: девятиклассница из Павлодара скрывалась в Новосибирске вместе со своим 36-летним парнем

Полицейские задержали 16-летнюю школьницу на съёмной квартире в Новосибирске

1 439
16 Обсудить

Поделиться

Школьницу задержали российские полицейские совместно с полицией Павлодара&nbsp;

Школьницу задержали российские полицейские совместно с полицией Павлодара 

Пропавшая восемь месяцев назад 16-летняя жительница Павлодара Виолина Денисова найдена в Новосибирске, об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. 

— При проведении оперативно-разыскных мероприятий павлодарскими оперативниками совместно с сотрудниками уголовного розыска Российской Федерации в городе Новосибирске на съемной квартире установлена без вести пропавшая Денисова, — заявили в ведомстве. 

— Оперативники получили информацию о том, что несовершеннолетняя со своим знакомым 1984 года рождения незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Российской Федерацией и умышленно скрываются на территории Новосибирска, — сообщили в полиции. 

В настоящее время несовершеннолетняя возвращена в Республику Казахстан и передана под поручительство законного представителя — бабушки.

Сегодня стало известно о том, что в Новосибирске пропала 14-летняя школьница — девочка ушла из дома 22 февраля. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

розыскпропала девочка Павлодар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (16)

Фото пользователя
24 фев 2020 в 18:57

36 летние парни???? Такое бывает?

Фото пользователя
24 фев 2020 в 18:55

Говорил же найдётся бездельница...

Фото пользователя
24 фев 2020 в 19:00

Парню самое время термосок собирать