Искали больше года: девятиклассница из Павлодара скрывалась в Новосибирске вместе со своим 36-летним парнем

Пропавшая восемь месяцев назад 16-летняя жительница Павлодара Виолина Денисова найдена в Новосибирске, об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.



— При проведении оперативно-разыскных мероприятий павлодарскими оперативниками совместно с сотрудниками уголовного розыска Российской Федерации в городе Новосибирске на съемной квартире установлена без вести пропавшая Денисова, — заявили в ведомстве.



— Оперативники получили информацию о том, что несовершеннолетняя со своим знакомым 1984 года рождения незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Российской Федерацией и умышленно скрываются на территории Новосибирска, — сообщили в полиции.