Болели за Салака: в Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига)

— В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлуня» и [рижского] «Динамо» лига приняла решение о переносе места проведения матча «Куньлунь» — «Динамо» (Рига), который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, — говорится в сообщении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ перенесла этот матч из Пекина в Новосибирск из-за вспышки коронавируса .

Сегодня, 24 февраля, в Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига). Со счётом 2:1 выиграла команда «Динамо».

По сообщению фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, зрители болели по большей части не за команды, а за вратаря «Динамо» Александра Салака, который раньше выступал за «Сибирь».

Так как обе команды не из России, перед матчем играли сразу три гимна, а на площадке логотип «Сибири» изменили на логотип «Куньлуня».

Чешский хоккеист Александр Салак выступал за «Сибирь» с декабря 2014 года вплоть до конца последнего игрового сезона. В сезоне-2016/2017 значительную часть игр пропустил из-за серьёзной травмы, полученной во время матча со «Спартаком».

