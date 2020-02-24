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Болели за Салака: в Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига)

КХЛ перенесла матч из Пекина в Новосибирск из-за вспышки коронавируса

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Со счётом 2:1 выиграла команда «Динамо»

Со счётом 2:1 выиграла команда «Динамо»

Сегодня, 24 февраля, в Новосибирске прошёл матч «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига). Со счётом 2:1 выиграла команда «Динамо». 

КХЛ перенесла этот матч из Пекина в Новосибирск из-за вспышки коронавируса

— В связи с невозможностью проведения матчей чемпионата КХЛ сезона-2019/20 на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлуня» и [рижского] «Динамо» лига приняла решение о переносе места проведения матча «Куньлунь» — «Динамо» (Рига), который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, — говорится в сообщении на сайте Континентальной хоккейной лиги.

По сообщению фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, зрители болели по большей части не за команды, а за вратаря «Динамо» Александра Салака, который раньше выступал за «Сибирь». 

Так как обе команды не из России, перед матчем играли сразу три гимна, а на площадке логотип «Сибири» изменили на логотип «Куньлуня». 

Чешский хоккеист Александр Салак выступал за «Сибирь» с декабря 2014 года вплоть до конца последнего игрового сезона. В сезоне-2016/2017 значительную часть игр пропустил из-за серьёзной травмы, полученной во время матча со «Спартаком». 

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КХЛАлександр Салак
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КОММЕНТАРИИ (8)

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24 фев 2020 в 19:26

а почему болельщики позорной Сибири орали Сибирь... Сибирь если играла не Сибирь...

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24 фев 2020 в 19:23

Болельщики позорной сибири самые позорные в КХЛ... Как и сама бездарная команда... деревянных фигуристок... всей лиги... они ходят на матчи позорной сибири... Вошкаются на сидениях машут шарфами и орут сибирь... они не понимают и не могут понять для них это сложно... Что такое конференция... Дивизион... что такое легионер... Какой лимит на них... В КХЛ...и прочее... У них нет кричалки как у всех болельщиков команд КХЛ... они могут только орать слово сибирь когда из неё выбивают дурь все подряд... Они орут сибирь чемпион... Только не понимают, что чемпион она по количеству проигрышей подряд во всей истории КХЛ ... Который стал клеймом позора в истории позорной сибири... и каждый раз теперь они орут... Позорься сибирь мы гордимся тобой...ахаха...

типы беспечности
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