Переводчицу из Новосибирска задержали в Испании по запросу США

— По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру, — прокомментировали задержание россиянки в МИД.

14 февраля в аэропорте Тенерифе-Южный полиция Испании задержала жительницу Новосибирска, сотрудницу организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову, сообщает МИД РФ. Предположительно, задержание произошло по запросу США.

Испанские власти поместили Красилову под арест на острове Тенерифе. Материалы дела уже переданы в суд, сообщают в МИД РФ.

— Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов О. Л. Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения, — подчёркивают в ведомстве.



Красилова — не первая жительница Новосибирска, объявленная в международный розыск. Так, в списках числится основатель крупного новосибирского холдинга САХО Павел Скурихин — его обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей.