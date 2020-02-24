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Криминал

Переводчицу из Новосибирска задержали в Испании по запросу США

Олеся Красилова находилась в международном розыске

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Олесю Красилову задержали в середине февраля

Олесю Красилову задержали в середине февраля

14 февраля в аэропорте Тенерифе-Южный полиция Испании задержала жительницу Новосибирска, сотрудницу организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову, сообщает МИД РФ. Предположительно, задержание произошло по запросу США. 

— По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру, — прокомментировали задержание россиянки в МИД. 

Испанские власти поместили Красилову под арест на острове Тенерифе. Материалы дела уже переданы в суд, сообщают в МИД РФ. 

— Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов О. Л. Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения, — подчёркивают в ведомстве. 

Красилова — не первая жительница Новосибирска, объявленная в международный розыск. Так, в списках числится основатель крупного новосибирского холдинга САХО Павел Скурихин — его обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей

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МИД РФзадержание россиянкиОлеся Красилова
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КОММЕНТАРИИ (56)

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24 фев 2020 в 17:07

"Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру" - только не нужно выдавать желаемое за действительное в угоду скрепной пропаганды. Американцы далеко не дураки и есть веские причины для задержания. Никому россияне в мире даром не нужны, как и своему правительству.

Гость
24 фев 2020 в 17:31

Нечего по заграницам ездить, надо жить только в России и отдыхать в Крыму и Сочи! Иначе не патриот и спецслужбы РФ должны таких людей отслеживать и жёстко карать! А про недвижимость и имущество за границей я вообще молчу, это предатели России и им место в тюрьме на долгий срок!!!

Серый
24 фев 2020 в 16:59

Переводчица организации «Всероссийский центр карантина растений» - господя какими только названиями шпионы не прикрываются.