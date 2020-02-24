Переводчицу из Новосибирска задержали в Испании по запросу США

14 февраля в аэропорте Тенерифе-Южный полиция Испании задержала жительницу Новосибирска, сотрудницу организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову, сообщает МИД РФ. Предположительно, задержание произошло по запросу США.
— По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру, — прокомментировали задержание россиянки в МИД.
Испанские власти поместили Красилову под арест на острове Тенерифе. Материалы дела уже переданы в суд, сообщают в МИД РФ.
— Продолжим самым внимательным образом следить за ситуацией, добиваться соблюдения прав и законных интересов О. Л. Красиловой. Россиянке будет оказано максимально возможное содействие в рамках полномочий, имеющихся у российского загранучреждения, — подчёркивают в ведомстве.
Красилова — не первая жительница Новосибирска, объявленная в международный розыск. Так, в списках числится основатель крупного новосибирского холдинга САХО Павел Скурихин — его обвиняют в мошенничестве на миллиард рублей.