Продавец-консультант из Новосибирска выложила в Сеть сексуальное поздравление с Масленицей

— Съёмки проходили дома, — рассказала корреспонденту НГС Жанна Кузьмина. — Сидела, сидела. Подумала: ну я же люблю видосики всякие снимать. Надо в преддверии праздника выложить видео. Ну и как-то само собой всё получилось.

Сегодня, 24 февраля, жительница Новосибирска 25-летняя Жанна Кузьмина выложила на своей странице во «ВКонтакте» видеопоздравление с Масленицей — на видео девушка в коротком платье жарит блины под весёлую музыку.

Девушка уточнила, что в съёмках помогал ей муж. Идею клипа девушка подсмотрела у популярных блогеров.

Жанна работает продавцом-консультантом, в свободное время занимается фотографией и съёмками небольших видео, которые выкладывает на своих страницах в социальных сетях.

В этот понедельник, 24 февраля, начинается Масленая неделя — в Новосибирске запланировано более 100 мероприятий. НГС рассказал в двух картинках о самых интересных — вы можете посмотреть их здесь.

Как Новосибирск в прошлом году отметил Масленицу — смотрите в этом фоторепортаже.



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