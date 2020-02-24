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Продавец-консультант из Новосибирска выложила в Сеть сексуальное поздравление с Масленицей

В съёмках Жанне Кузьминой помог её муж

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Жанна Кузьмина работает продавцом-консультантом

Жанна Кузьмина работает продавцом-консультантом

Сегодня, 24 февраля, жительница Новосибирска 25-летняя Жанна Кузьмина выложила на своей странице во «ВКонтакте» видеопоздравление с Масленицей — на видео девушка в коротком платье жарит блины под весёлую музыку. 

— Съёмки проходили дома, — рассказала корреспонденту НГС Жанна Кузьмина. — Сидела, сидела. Подумала: ну я же люблю видосики всякие снимать. Надо в преддверии праздника выложить видео. Ну  и как-то само собой всё получилось. 

Съёмки видеопоздравления прошли дома у сибирячки

Девушка уточнила, что в съёмках помогал ей муж. Идею клипа девушка подсмотрела у популярных блогеров. 

В свободное время Жанна занимается фотографией

В свободное время Жанна занимается фотографией

Жанна работает продавцом-консультантом, в свободное время занимается фотографией и съёмками небольших видео, которые выкладывает на своих страницах в социальных сетях. 

В этот понедельник, 24 февраля, начинается Масленая неделя — в Новосибирске запланировано более 100 мероприятий. НГС рассказал в двух картинках о самых интересных — вы можете посмотреть их здесь

Как Новосибирск в прошлом году отметил Масленицу — смотрите в этом фоторепортаже.

И обязательно пройдите наш блиномер! Этот тест расскажет, сколько блинов влезет в вас на Масленицу.

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Масленица
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КОММЕНТАРИИ (62)

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24 фев 2020 в 17:50

Зачем этот бред в новостях писать?

Равилич
24 фев 2020 в 17:58

Колхоз, я считаю.

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24 фев 2020 в 17:50

Когда на большее ума не хватает...