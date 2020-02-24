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Не вернулась после прогулки: в Новосибирске ищут 14-летнюю школьницу

Девочка ушла из дома 22 февраля — с тех пор её местонахождение неизвестно

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14-летняя Милана Верстакова ушла из дома 22 февраля

14-летняя Милана Верстакова ушла из дома 22 февраля

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 14-летнюю Милану Верстакову — она ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 22 февраля. С этого дня её местоположение неизвестно. 

— Девушка у нас ранее из дома уходила, — пояснила корреспонденту НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — В этот раз у неё был конфликт, который послужил тому, что она не вернулась домой после прогулки. К нам обратились родные, они написали заявление в полицию. Мы пытались выйти на контакт с девушкой через сеть интернет, нам это не удалось.

В ориентировке, которую разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, говорится, что Милана была одета в бордовую куртку с синими вставками, чёрные джинсы, бордовые кроссовки и тёмно-синюю вязаную шапку. 

Приметы пропавшей девочки — рост примерно 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные окрашенные в белый цвет волосы. 

Ранее в Новосибирске объявляли о поисках 16-летней школьницы — она выставляла новые фотографии во «ВКонтакте» и выходила на связь с сестрой, но возвращаться домой боялась

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розыскПропал подросток«Лиза Алерт»
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КОММЕНТАРИИ (12)

Елена
24 фев 2020 в 15:38

От осинки не родятся апельсинки. Значит проблемы у самих родителей.

Гость
24 фев 2020 в 15:31

Если она уже уходила из дома, то какой смысл её искать?
Ну найдут её сегодня, завтра она опять уйдёт.
Пусть пробегает, жрать захочет, сама придёт.
А так, уже всё- родители её потеряли- воспитывать её нужно было, пока она поперёк лавки помещалась.

Гостья
24 фев 2020 в 15:41

Нужно создавать детские приёмники- распределители.
Ушла из дома, поймали и в приёмник на три месяца.Жрать там захотела, пусть отрабатывает на общественных работах- моет подъезды, убирает снег на улицах.
Сроки минимум 15 суток.
Второй раз убежала, 30 суток.
Третий раз убежала, специнтернат.