Не вернулась после прогулки: в Новосибирске ищут 14-летнюю школьницу

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 14-летнюю Милану Верстакову — она ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 22 февраля. С этого дня её местоположение неизвестно.
— Девушка у нас ранее из дома уходила, — пояснила корреспонденту НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — В этот раз у неё был конфликт, который послужил тому, что она не вернулась домой после прогулки. К нам обратились родные, они написали заявление в полицию. Мы пытались выйти на контакт с девушкой через сеть интернет, нам это не удалось.
В ориентировке, которую разместили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, говорится, что Милана была одета в бордовую куртку с синими вставками, чёрные джинсы, бордовые кроссовки и тёмно-синюю вязаную шапку.
Приметы пропавшей девочки — рост примерно 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные окрашенные в белый цвет волосы.
Ранее в Новосибирске объявляли о поисках 16-летней школьницы — она выставляла новые фотографии во «ВКонтакте» и выходила на связь с сестрой, но возвращаться домой боялась.