Не вернулась после прогулки: в Новосибирске ищут 14-летнюю школьницу

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 14-летнюю Милану Верстакову — она ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 22 февраля. С этого дня её местоположение неизвестно.



— Девушка у нас ранее из дома уходила, — пояснила корреспонденту НГС руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. — В этот раз у неё был конфликт, который послужил тому, что она не вернулась домой после прогулки. К нам обратились родные, они написали заявление в полицию. Мы пытались выйти на контакт с девушкой через сеть интернет, нам это не удалось.