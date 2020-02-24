Потушили за десять минут: в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом

Сегодня, 24 февраля, примерно в 13:40 загорелся частный дом по адресу: Воскова, 18 в Октябрьском районе Новосибирска.



— На момент прибытия пожарных из дома шёл дым, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — В течение 10 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Возгорание было на кухне возле печи. Пострадавших нет. Из соседней квартиры была эвакуирована женщина, состояние удовлетворительное.

В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в двухэтажном шлакоблочном доме на четырёх хозяев. В ликвидации горения было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара пока не установлена.