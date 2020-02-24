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Потушили за десять минут: в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом

Из соседней квартиры была эвакуирована женщина

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На ликвидацию пожара ушло примерно десять минут

На ликвидацию пожара ушло примерно десять минут

Сегодня, 24 февраля, примерно в 13:40 загорелся частный дом по адресу: Воскова, 18 в Октябрьском районе Новосибирска. 

— На момент прибытия пожарных из дома шёл дым, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. — В течение 10 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Возгорание было на кухне возле печи. Пострадавших нет. Из соседней квартиры была эвакуирована женщина, состояние удовлетворительное. 

В ведомстве уточнили, что пожар произошёл в двухэтажном шлакоблочном доме на четырёх хозяев. В ликвидации горения было задействовано 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина пожара пока не установлена. 

На минувших выходных вспыхнула одна из квартир на улице 2-й переулок Пархоменко — пожарным пришлось эвакуировать по трёхколенной лестнице жильцов, в том числе двоих детей.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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24 фев 2020 в 14:56

На Богаткова дым был незаметен.

24 фев 2020 в 15:08

Ничего необычного - Октябрьский самый сельский/частный район.