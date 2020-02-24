Суд отправил в колонию на три года застройщика домов в Октябрьском районе Новосибирска

Октябрьский районный суд вынес приговор учредителю ЗАО «СКИМС» Сергею Карманову по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ.
— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска. — За гражданскими истцами признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков, вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Суд установил, что с 2007 по 2014 годы, находясь на посту директора ЗАО «СКИМС», Карманов похитил деньги дольщиков, переданных строительной компании для возведения домов по улице Сакко и Ванцетти и улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска.
В 2015 году суд признал ЗАО «СКИМС» банкротом — через два года обманутые дольщики получили право достраивать дома.