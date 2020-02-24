Суд отправил в колонию на три года застройщика домов в Октябрьском районе Новосибирска

Maskulin 24 фев 2020 в 16:14

Сколько обманутых людей,которым даже жизни поломал, люди многие досихпор расплачиваются, а ему всего 3 года? за подобное нужно давать от 15 лет и выше строгого режима с конфискацией!

в СССР за хищения в крупном размере до высшей меры доходили наказания, но либерасты подправили уголовку....