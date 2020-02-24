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Криминал

Суд отправил в колонию на три года застройщика домов в Октябрьском районе Новосибирска

Учредитель ЗАО «СКИМС» Сергей Карманов признан виновным в хищении и легализации денег

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Долгострой на улице Сакко и Ванцетти<br>

Долгострой на улице Сакко и Ванцетти

Октябрьский районный суд вынес приговор учредителю ЗАО «СКИМС» Сергею Карманову по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. 

— Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска. — За гражданскими истцами признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков, вопрос о размере возмещения гражданских исков передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.


Суд установил, что с 2007 по 2014 годы, находясь на посту директора ЗАО «СКИМС», Карманов похитил деньги дольщиков, переданных строительной компании для возведения домов по улице Сакко и Ванцетти и улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска.

В 2015 году суд признал ЗАО «СКИМС» банкротом — через два года обманутые дольщики получили право достраивать дома

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судприговорЗАО «СКИМС»
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КОММЕНТАРИИ (19)

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24 фев 2020 в 16:14

Сколько обманутых людей,которым даже жизни поломал, люди многие досихпор расплачиваются, а ему всего 3 года? за подобное нужно давать от 15 лет и выше строгого режима с конфискацией!
в СССР за хищения в крупном размере до высшей меры доходили наказания, но либерасты подправили уголовку....

Гость
24 фев 2020 в 16:25

Человек не виновен.Просто он оправдывал свою фамилию- всё в Карман.

Лёня Голубков
24 фев 2020 в 16:19

Партнера жалко - ни за что присел.