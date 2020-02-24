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В Новосибирске за 20 млн продают редкий мерседес из Германии — смотрим фото

В комплекте с автомобилем идёт съёмный жёсткий верх

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Mercedes-Benz W121 190b 1960 года выпуска

Mercedes-Benz W121 190b 1960 года выпуска

В Новосибирске на продажу выставлен Mercedes-Benz W121 190b 1960 года выпуска с чёрным кузовом и салоном зелёного цвета. 

— Один из немногих по-настоящему профессионально отреставрированных 190-х в России был ввезен в Россию компанией OldtimerCars летом 2017 года из Германии. Машина имеет заводские номерные агрегаты, чьи номера отражены в «дата-карте», данный факт делает машину matching numbers, что повышает ее ценность, — перечисляет продавец автомобиля. 

Машина имеет заводские номерные агрегаты

Машина имеет заводские номерные агрегаты

В комплекте с машиной прилагается съёмный жёсткий верх, что превращает родстер в купе.

Салон автомобиля редкого зелёного цвета

Салон автомобиля редкого зелёного цвета

— В целом данная модель не является очень редкой — в период с мая 1955 по февраль 1963 года W121 было выпущено 25 881 штук, однако найти по-настоящему правильный, аутентичный и столь же прекрасно восстановленный экземпляр не так-то просто, — подчёркивает продавец. 

Владелец продаёт редкий автомобиль за 20 млн рублей

Владелец продаёт редкий автомобиль за 20 млн рублей

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КОММЕНТАРИИ (8)

24 фев 2020 в 13:54

вполне возможно и купят, у кого есть лишние 20 лимонов

Фото пользователя
24 фев 2020 в 13:47

Летом полечу в Германию. Давненько на второй родине не была.

Житель центрa
24 фев 2020 в 13:46

Тысяч 20 рублей максимум его цена.