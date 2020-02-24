В Новосибирске за 20 млн продают редкий мерседес из Германии — смотрим фото

Mercedes-Benz W121 190b 1960 года выпуска Фото: auto.ru

В Новосибирске на продажу выставлен Mercedes-Benz W121 190b 1960 года выпуска с чёрным кузовом и салоном зелёного цвета.

— Один из немногих по-настоящему профессионально отреставрированных 190-х в России был ввезен в Россию компанией OldtimerCars летом 2017 года из Германии. Машина имеет заводские номерные агрегаты, чьи номера отражены в «дата-карте», данный факт делает машину matching numbers, что повышает ее ценность, — перечисляет продавец автомобиля.

Машина имеет заводские номерные агрегаты Фото: auto.ru

В комплекте с машиной прилагается съёмный жёсткий верх, что превращает родстер в купе.

Салон автомобиля редкого зелёного цвета Фото: auto.ru

— В целом данная модель не является очень редкой — в период с мая 1955 по февраль 1963 года W121 было выпущено 25 881 штук, однако найти по-настоящему правильный, аутентичный и столь же прекрасно восстановленный экземпляр не так-то просто, — подчёркивает продавец.



Владелец продаёт редкий автомобиль за 20 млн рублей Фото: auto.ru