Масленица в Новосибирске: рассказываем, где сожгут чучело и угостят вкуснейшими блинами

Так отмечали Масленицу на новосибирском ипподроме в прошлом году Фото: Александр Ощепков

В этот понедельник, 24 февраля, начинается Масленая неделя — всю неделю новосибирцы будут есть блины, а в воскресенье, 1 марта, сожгут чучело и проводят зиму.

Всего городские власти запланировали более 100 мероприятий на Масленицу. Рассказываем в двух картинках о самых интересных — сохраняйте их себе, чтобы не забыть.

Много мероприятий запланировали в Ленинской районе. Масленая неделя начнется 24 февраля с 15:00 на площадке перед поликлиникой по адресу Костычева, 11. 28 февраля в 15:00 состоится празднование Масленицы в библиотеке на улице Станиславского, 36.

29 февраля запланирован праздник с 13:00 на площадке перед ТЦ Соседи. С 17:00 — в парке «Башня». 1 марта в 12:00 Масленицу отпразднуют у ДК «Затон», в 13:00 — у ДК «Сибтекстильмаш», в 14:00 гуляние начнется в парке им. Кирова.

В Советском районе 1 марта пройдёт лыжная ОбъГЭСА в парке «У моря Обского», ул. Софийская,15. Начало регистрации в 10:00.

В Центральном районе пройдет празднование Широкой Масленицы 1 марта в 13:00 — на Каменской, 44.

В Первомайском районе народные гуляния запланированы на 1 марта. С 10:00 — на улице 4-я Пятилетка, 28а. С 13:00 — в парке «Первомайский», а также на спортивной площадке Ошанина-Газонная.

Широкая Масленица в Октябрьском районе начнется 28 февраля с 13:00 во дворе школы № 32 по адресу Никитина, 2. 29 февраля с 11:30 празднование продолжится во дворе дома на улице Белинского, 6. С 13:00 — на Гурьевской, 37. С 14:00 — на Б. Богаткова, 192/1. В воскресенье, 1 марта, празднование начнется с 11:00 во дворе дома по адресу Высоцкая, 39/1 и с 12:00 на улице Большевистская, 175/1.



В Кировском районе 29 февраля отпраздновать приход весны можно будет с 12:00 у дома на улице Тульская, 150, на аллее «Молодёжная» на Вертковской, у детской площадки на Комсомольской, 31, в 14:00 — на улице Западная, 2а и 16:00 на улице Герцена. 1 марта в 12:00 празднование начнется на территории Затулинского парка, в 16:00 часов праздник пройдёт в парке «Бугринская роща».

В Калининском районе праздничные программы 29 февраля в 12:00 у ДК Горького, в 15:00 в сквере на Рассветной, 5.1 марта в 12:00 у ДДК «Гайдар», в 14:00 — в Материнском сквере, а в 15:00 — у школы № 207.

В Заельцовском районе уличные гулянья с играми и угощениями начнутся 28 февраля с 13:00 в сквере «Лучистый» и с 14:00 в сквере им. Чаплыгина. 1 марта празднования начнутся с 13:00 в сквере им. Тимирязевский.

В Железнодорожном районе — 1 марта в 13:00 по адресу Вокзальная магистраль, 5.

Дзержинский район отметит праздник 27 февраля в 17:00 по адресу Толбухина, 25. 29 февраля — в парке «Берёзовая роща» в 12:00. Как Новосибирск в прошлом году отметил Масленицу — смотрите в этом фоторепортаже.