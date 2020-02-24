Главе района пришлось вытаскивать застрявшую в снегу машину скорой — это попало на видео

По словам Новосёлова, бригада скорой выезжала от больного с температурой — и застряла в снегу. Автомобиль скорой удалось вытащить примерно за полтора часа.

— Хотел бы извиниться за этот вопиющий случай, как глава я не мог это пропустить, — рассказал корреспонденту НГС глава Первомайского района Виталий Новосёлов. — Я как раз был на территории Первомайского района. И в диспетчерскую службу поступил звонок, что застряла скорая помощь, и я поехал туда.

— По каждому такому случаю я бы хотел, чтобы первомайцы доводили до моего сведения, — подчёркивает глава района. — Это вообще первый раз за зиму, насколько я знаю. С каждым таким случаем будем разбираться. Раз уж не можем нормально почистить дороги, будем сами исправлять, будем вытаскивать машины. Хочу всех первомайцев заверить, что коммунальные службы, ответственные за этот участок, понесут наказание, я сам с себя не снимаю ответственности. Если мэр примет решение меня наказать — я готов.

Новосёлов добавил, что в этом году в городе снежная зима, из-за этого по городу введён режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно с территории района вывозят порядка 40 тысяч кубов снега, привлекаются дополнительно 10–12 единиц техники.

— Ситуация с чисткой снега просто кошмарнейшая, уже два месяца боремся, никакого продвижения нет, — рассказала корреспонденту НГС активистка Первомайского района Светлана Харузина. — Мы постоянно боремся за вывоз снега, у нас вот такие ситуация с застрявшими машинами постоянно происходят.