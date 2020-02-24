«Вел себя агрессивно»: водитель BMW врезался в иномарку и мусоровоз в центре Новосибирска

Ночью 24 февраля водитель кроссовера BMW X5 врезался в седан Hyundai Solaris, после чего задел мусоровоз. ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской.
— Данное ДТП без пострадавших. Просто ДТП с материальным ущербом, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирской автоинспекции ГИБДД.
По словам подписчиков сообщества «АСТ-54» до тройного столкновения водитель кроссовера «вёл себя агрессивно» — подрезал водителей на дороге.
В минувшую пятницу под Новосибирском произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля «Опель-Астра» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Погибли 27-летние мужчина и женщина и двое детей — семи и четырёх лет. НГС узнал подробности страшной аварии в Убинском районе.