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Происшествия

«Вел себя агрессивно»: водитель BMW врезался в иномарку и мусоровоз в центре Новосибирска

ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и Ядринцевской

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Водитель кроссовера задел седан и врезался в мусоровоз

Водитель кроссовера задел седан и врезался в мусоровоз

Ночью 24 февраля водитель кроссовера BMW X5 врезался в седан Hyundai Solaris, после чего задел мусоровоз. ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. 

— Данное ДТП без пострадавших. Просто ДТП с материальным ущербом, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе новосибирской автоинспекции ГИБДД. 

По словам подписчиков сообщества «АСТ-54» до тройного столкновения водитель кроссовера «вёл себя агрессивно» — подрезал водителей на дороге. 

К счастью, в ДТП никто не пострадал&nbsp;

К счастью, в ДТП никто не пострадал 

В минувшую пятницу под Новосибирском произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля «Опель-Астра» выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF. Погибли 27-летние мужчина и женщина и двое детей — семи и четырёх лет. НГС узнал подробности страшной аварии в Убинском районе

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КОММЕНТАРИИ (40)

УФК
24 фев 2020 в 11:37

Ценник за ремонт своего болида должен охладить агрессивного водителя.

24 фев 2020 в 11:41

бмв это диагноз. как марк, но немецкий

Фото пользователя
24 фев 2020 в 11:45

На мусоровозе, небось, только новое ведро повесил сзади!