В новосибирском театре кукол поставят спектакль про тряпичную обезьянку Жаконю

— В новом спектакле маленьких зрителей ждет большое путешествие по сказкам. Мальчик Юра узнает перед сном о любимой папиной игрушке — меховой обезьянке Жаконе, он засыпает и отправляется в поисках приключений вместе с Жаконей, — рассказали в пресс-службе областного театра кукол.

В основе спектакля — десять работ победителей литературного конкурса, организованного Новосибирским библиотечным обществом, Областной детской библиотекой и Театром кукол. В конкурсе участвовали школьники от 7 до 18 лет.

— Отрадно, что дети в наше время сочиняют, интересуются новым, но не забывают наши старые русские сказки. Жаконя путешествует по сказочной стране, ему встречаются всем известные персонажи — Колобок, Баба Яга, Курочка-ряба, Емеля. Это будет добрый красивый спектакль о том, что каждый может придумать сказку и оживить её, — считает Ольга Гущина.



Жаконя — любимая тряпичная игрушка и главный персонаж сказок новосибирского писателя Юрия Магалифа. Сейчас оригинальная игрушка, которой уже больше ста лет, хранится у вдовы писателя. Подробней про главного сказочника Новосибирска можно прочитать здесь.