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Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремел на Михайловской набережной. Публикуем фото

Фейерверк можно было увидеть в 21:00

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Салют начался в 21:00

Салют начался в 21:00

Сегодня вечером, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества жители Новосибирска могли увидеть праздничный салют. Праздничное мероприятие проходило на Михайловской набережной, в парке «Городское начало».

Полюбоваться красивым небом новосибирцы могли около 20 минут

Полюбоваться красивым небом новосибирцы могли около 20 минут

Праздничный салют раскрасил вечернее небо яркими красками

Праздничный салют раскрасил вечернее небо яркими красками

Залпы салюта начались вечером, в 21:00.

Фейерверк в этот праздник был самых различных цветов

Фейерверк в этот праздник был самых различных цветов

Праздничный салют проходил в парке «Городское начало»

Праздничный салют проходил в парке «Городское начало»

Небо над городом на 20 минут озарилось яркими цветами: зелёным, красным, жёлтым, фиолетовым, голубым. Выглядел праздничный фейерверк очень впечатляюще.

В этот вечер погода позволила всем желающим посмотреть на салют и совсем не замерзнуть

В этот вечер погода позволила всем желающим посмотреть на салют и совсем не замерзнуть

Этим вечером было ярко, дымно и красиво

Этим вечером было ярко, дымно и красиво

В Новосибирске в Новый год главный городской салют прошёл на Михайловской набережной. Соцсети сегодня пестрили яркими фото и видео. Мы предлагаем вам полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год.

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салютыгородской праздник
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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
23 фев 2020 в 21:56

Поздно выехал из Плотниково, поэтому кое-как успел к салюту. Смотрел салют прямо не выходя из автомобиля (бугатти тайп атлантик 1936 г.в.). Сейчас посмотрев, выдвигаюсь в сторону плотниково. Там в особняке уже ждут сослуживцы будем отмечать день защитника Отечества.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 21:54

Лично смотрел салют. Очень понравился. Снял видео для подчиненных и отправил в рабочую группу вотсапа.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 21:58

Обожаю праздничные салюты.