Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества прогремел на Михайловской набережной. Публикуем фото

Сегодня вечером, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества жители Новосибирска могли увидеть праздничный салют. Праздничное мероприятие проходило на Михайловской набережной, в парке «Городское начало».
Залпы салюта начались вечером, в 21:00.
Небо над городом на 20 минут озарилось яркими цветами: зелёным, красным, жёлтым, фиолетовым, голубым. Выглядел праздничный фейерверк очень впечатляюще.
В Новосибирске в Новый год главный городской салют прошёл на Михайловской набережной. Соцсети сегодня пестрили яркими фото и видео. Мы предлагаем вам полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год.