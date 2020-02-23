Команда магазина MIRREY SPORT устроила праздник для клиентов-автолюбителей в честь 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, клиенты магазина и проката спортивных товаров MIRREY SPORT впервые собрались в центре Новосибирска, на площади Ленина. Автолюбители приехали к Оперному театру на своих машинах, на каждой была наклейка с названием магазина. Сначала участники фотографировались, а потом проехались все вместе небольшой колонной до Бугринского моста и обратно.

Сбор на праздник был назначен на площади Ленина

— Меньше месяца назад организатор мероприятия предложил в социальных сетях всем желающим обклеить их автомобили абсолютно бесплатно. Сейчас по Новосибирску ездит уже более 30 машин с наклейкой MIRREY SPORT. Сегодня почти все участники приехали с детьми, даже у самых маленьких была наклейка нашего магазина. Собралось 30 автолюбителей. Мы не ожидали, что получится так круто и в то же время по-семейному уютно, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина, контент-менеджер компании.

Сейчас по Новосибирску ездит уже более 30 машин с наклейкой MIRREY SPORT

Магазин провёл мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Участники собирались с 10 до 12 утра. Также пригласили желающих фотографов и видеографов. Очень долго они выстраивали машины для кадра — в итоге получилось много ярких фотографий.



В честь 23 Февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминают свои военные годы и поздравляют других с Днём защитника Отечества.