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Команда магазина MIRREY SPORT устроила праздник для клиентов-автолюбителей в честь 23 февраля

Сначала участники устроили фотосессию, а затем вместе проехались до Бугринского моста

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Мероприятие прошло впервые, в нём принимали участие автолюбители

Мероприятие прошло впервые, в нём принимали участие автолюбители

В воскресенье, 23 февраля, клиенты магазина и проката спортивных товаров MIRREY SPORT впервые собрались в центре Новосибирска, на площади Ленина. Автолюбители приехали к Оперному театру на своих машинах, на каждой была наклейка с названием магазина. Сначала участники фотографировались, а потом проехались все вместе небольшой колонной до Бугринского моста и обратно.

Сбор на праздник был назначен на площади Ленина

Сбор на праздник был назначен на площади Ленина

— Меньше месяца назад организатор мероприятия предложил в социальных сетях всем желающим обклеить их автомобили абсолютно бесплатно. Сейчас по Новосибирску ездит уже более 30 машин с наклейкой MIRREY SPORT. Сегодня почти все участники приехали с детьми, даже у самых маленьких была наклейка нашего магазина. Собралось 30 автолюбителей. Мы не ожидали, что получится так круто и в то же время по-семейному уютно, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина, контент-менеджер компании.

Сейчас по Новосибирску ездит уже более 30 машин с наклейкой&nbsp;MIRREY SPORT

Сейчас по Новосибирску ездит уже более 30 машин с наклейкой MIRREY SPORT

Магазин провёл мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Участники собирались с 10 до 12 утра. Также пригласили желающих фотографов и видеографов. Очень долго они выстраивали машины для кадра — в итоге получилось много ярких фотографий.

В честь 23 Февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминают свои военные годы и поздравляют других с Днём защитника Отечества. 

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автолюбителипраздник
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КОММЕНТАРИИ (3)

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23 фев 2020 в 22:27

Как автолюбитель я поехал на мероприятие.

23 фев 2020 в 22:52

Снаряга в прокате самая худшая в городе,и работники не компетентные

23 фев 2020 в 22:29

Они фотографировались и проехали с наклейками - ну крутяк ? Надеюсь это важное событие заметят все мировые средства массовой информации.