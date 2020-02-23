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Зима

Пасмурно, снежно, но без морозов: чего ждать новосибирцам от погоды в конце февраля

Температура на следующей неделе не опустится ниже -12 градусов

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Морозов больше не будет. По крайней мере, так обещают многочисленные прогнозы погоды

Морозов больше не будет. По крайней мере, так обещают многочисленные прогнозы погоды

До конца зимы остается всего неделя — последний день февраля выпадает уже на следующую субботу. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, какая погода в Новосибирске прогнозируется на ближайшие дни. 

По данным сайта Gismeteo, всю следующую неделю будет переменная облачность, со среды по субботу — снегопад. Температура воздуха днём будет колебаться от -1 °С до -7 °С, ночью же может упасть до -13 °С. Самый тёплый день на будущей неделе по данным сайта — воскресенье, 1 марта. Днём температура воздуха не будет ниже -1 °С, ночью — не ниже -4 °С

По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в городе пасмурно, небольшой снег. Температура днём на неделе будет от -1 °С до -4 °С, во вторник, 25 февраля, может опуститься до -7 °С. Ночью температура воздуха будет колебаться от -2 °С до -12 °С.

По данным сайта Meteovesti.ru, в городе будет пасмурно, местами небольшой снег, а в пятницу, 28 февраля, ожидается сильный туман. Температура воздуха днём не опустится ниже -7 °С, ночью — ниже -12 °С.

Растаявший снег на дорогах местами может превратиться в лёд. Как правильно падать, можно почитать здесь.

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КОММЕНТАРИИ (35)

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23 фев 2020 в 20:33

Отличная погода.

гость
23 фев 2020 в 20:38

кто не служил поздравлю 8 марта и подарю тюльпаны.

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23 фев 2020 в 20:34

Зимы не было считай, Сибиряки хотят -25С и ниже. А то шо творится то.
При димоне такого не было!!!