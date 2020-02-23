Пасмурно, снежно, но без морозов: чего ждать новосибирцам от погоды в конце февраля

До конца зимы остается всего неделя — последний день февраля выпадает уже на следующую субботу. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, какая погода в Новосибирске прогнозируется на ближайшие дни.
По данным сайта Gismeteo, всю следующую неделю будет переменная облачность, со среды по субботу — снегопад. Температура воздуха днём будет колебаться от -
По данным «Яндекс.Погоды», всю неделю в городе пасмурно, небольшой снег. Температура днём на неделе будет от
По данным сайта Meteovesti.ru, в городе будет пасмурно, местами небольшой снег, а в пятницу, 28 февраля, ожидается сильный туман. Температура воздуха днём не опустится ниже
Растаявший снег на дорогах местами может превратиться в лёд. Как правильно падать, можно почитать здесь.