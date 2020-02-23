Пасмурно, снежно, но без морозов: чего ждать новосибирцам от погоды в конце февраля

Морозов больше не будет. По крайней мере, так обещают многочисленные прогнозы погоды

До конца зимы остается всего неделя — последний день февраля выпадает уже на следующую субботу. НГС заглянул в виртуальные погодные сервисы и посмотрел, какая погода в Новосибирске прогнозируется на ближайшие дни.

