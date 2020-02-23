Дефицит защитников: аналитики посчитали количество и средний возраст мужчин в Новосибирской области

Мужчин в регионе меньше, чем женщин

К празднику 23 февраля Новосибирскстат составил демографический портрет защитника Отечества. Выяснилось, что в регионе, по данным на 1 января 2019 года, живёт 1 миллион 300 тысяч мужчин. Это составляет 46,5% населения. В среднем на 1000 женщин приходится 871 мужчина.



Каждый год на 1000 девочек рождается примерно 1055 мальчиков. В городах региона число мужчин составляет 46,1% от населения, в сельской местности этот показатель выше — 48,4%.



— Средний возраст мужчин составляет 37 лет, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 66,4 года, — сообщает Новосибирскстат.

