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Дефицит защитников: аналитики посчитали количество и средний возраст мужчин в Новосибирской области

Мужчины составляют 46,5% населения региона

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Мужчин в регионе меньше, чем женщин

Мужчин в регионе меньше, чем женщин

К празднику 23 февраля Новосибирскстат составил демографический портрет защитника Отечества. Выяснилось, что в регионе, по данным на 1 января 2019 года, живёт 1 миллион 300 тысяч мужчин. Это составляет 46,5% населения. В среднем на 1000 женщин приходится 871 мужчина.

Каждый год на 1000 девочек рождается примерно 1055 мальчиков. В городах региона число мужчин составляет 46,1% от населения, в сельской местности этот показатель выше — 48,4%.

— Средний возраст мужчин составляет 37 лет, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 66,4 года, — сообщает Новосибирскстат.

В городах средний возраст представителей мужского пола — 36 лет, в сёлах — 38 лет. Есть разница и в ожидаемой продолжительности жизни при рождении — 66,8 и 64,5 года соответственно.

Специалисты подсчитали и возрастной состав мужчин в регионе. 55,7% из них сейчас от 16 до 59 лет, 25,4% старше 60, а самая малочисленная группа — от 0 до 15 лет, таких в области 18,9%.

— В структуре населения в целом, и в мужском в частности, наблюдается тенденция к старению — возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 7 лет выросла на 17%, — рассказал Новосибирскстат.

За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на 132 340 человек. Мы рассказывали, за счет чего новосибирцев стало больше.

Сегодня, 23 февраля, мужчины вспоминают свою службу и делятся фотографиями в соцсетях. Мы сделали подборку таких снимков.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
23 фев 2020 в 17:52

Самое главное в статье, что мужики проживут на пенсии два года.
Вот уж спасибо за это действующему президенту и будущему главе госсовета.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 17:47

Мужики выраждаются...

Qwerty
23 фев 2020 в 17:47

Скоро еще будет меньше. Умные люди отсюда потихоньку переезжают в нормальные страны. Ну или хотя бы поближе к Москве. Там еще есть шанс нормальную работу найти.