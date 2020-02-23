Дефицит защитников: аналитики посчитали количество и средний возраст мужчин в Новосибирской области

К празднику 23 февраля Новосибирскстат составил демографический портрет защитника Отечества. Выяснилось, что в регионе, по данным на 1 января 2019 года, живёт 1 миллион 300 тысяч мужчин. Это составляет 46,5% населения. В среднем на 1000 женщин приходится 871 мужчина.
Каждый год на 1000 девочек рождается примерно 1055 мальчиков. В городах региона число мужчин составляет 46,1% от населения, в сельской местности этот показатель выше — 48,4%.
— Средний возраст мужчин составляет 37 лет, а ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 66,4 года, — сообщает Новосибирскстат.
В городах средний возраст представителей мужского пола — 36 лет, в сёлах — 38 лет. Есть разница и в ожидаемой продолжительности жизни при рождении — 66,8 и 64,5 года соответственно.
Специалисты подсчитали и возрастной состав мужчин в регионе. 55,7% из них сейчас от 16 до 59 лет, 25,4% старше 60, а самая малочисленная группа — от 0 до 15 лет, таких в области 18,9%.
— В структуре населения в целом, и в мужском в частности, наблюдается тенденция к старению — возрастная группа мужчин старше трудоспособного возраста за последние 7 лет выросла на 17%, — рассказал Новосибирскстат.
За 10 лет население Новосибирской области увеличилось на 132 340 человек. Мы рассказывали, за счет чего новосибирцев стало больше.
Сегодня, 23 февраля, мужчины вспоминают свою службу и делятся фотографиями в соцсетях. Мы сделали подборку таких снимков.