По Новосибирску проехала военная техника, которая запустит праздничный салют — видео

Днём 23 февраля по городу в сторону пляжа «Наутилус» проехала военная техника, которая сегодня запустит праздничный салют. С площадки у пляжа выпустят 800 фейерверков и сделают 30 залпов из гаубиц.
Ранее репетицию салюта провели на полигоне «Югринский» в Кемеровской области.
— Военнослужащие выполнили залпы из 122-мм гаубиц Д-30. К 23 Февраля артиллеристы совершат марш в Новосибирск, где будут проходить праздничные мероприятия, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут.
Сегодня в честь Дня защитника Отечества НГС собирает фото новосибирцев, которые они сделали во время службы в армии. Смотрите их в нашей подборке.