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По Новосибирску проехала военная техника, которая запустит праздничный салют — видео

Вечером в городе выпустят 800 фейерверков

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Ранее праздничный салют отрепетировали на полигоне в Кемеровской области

Ранее праздничный салют отрепетировали на полигоне в Кемеровской области

Днём 23 февраля по городу в сторону пляжа «Наутилус» проехала военная техника, которая сегодня запустит праздничный салют. С площадки у пляжа выпустят 800 фейерверков и сделают 30 залпов из гаубиц.

Машины ехали в сторону городского пляжа

Ранее репетицию салюта провели на полигоне «Югринский» в Кемеровской области.

— Военнослужащие выполнили залпы из 122-мм гаубиц Д-30. К 23 Февраля артиллеристы совершат марш в Новосибирск, где будут проходить праздничные мероприятия, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Салют начнётся в 21:00 и продлится 20 минут.

Сегодня в честь Дня защитника Отечества НГС собирает фото новосибирцев, которые они сделали во время службы в армии. Смотрите их в нашей подборке.

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салютпляж Наутилус23 Февраля
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КОММЕНТАРИИ (10)

с богаткова
23 фев 2020 в 15:45

Сегодня целый день на моем предприятии (частном охранном) песни военных лет. Все мужики у нас служившие. Мы не берем на должность охранника не служивших.

с богаткова
23 фев 2020 в 15:42

Сегодня решили пешком пройтись, так смешно, как косари разбегаются при виде нас, служивых. Взгляд в пол. Знают, что идут настоящие мужики.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 15:40

Надеюсь РСП... Боевых Аленей и кто не служил не пустят смотреть салюты...