Мэрия Новосибирска рассказала, сколько учеников переведут из гимназии № 3 в другие школы Советского района

Три школы Советского района переполнятся после того, как туда распределят учеников из гимназии № 3. Детей переведут на время строительства нового здания, которое хотят закончить к 2021 году.

Ранее в департаменте образования мэрии на запрос НГС сообщили, что сейчас в гимназии Советского района учатся 1040 детей. На время сноса и строительства здания их переведут в школы № 35 и 162, а также в гимназию № 5. Корреспондент направил запрос, чтобы выяснить, на сколько учеников рассчитаны эти школы, сколько сейчас там учится детей и сколько учеников придёт из гимназии № 3.

