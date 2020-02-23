Мэрия Новосибирска рассказала, сколько учеников переведут из гимназии № 3 в другие школы Советского района

Три школы Советского района переполнятся после того, как туда распределят учеников из гимназии № 3. Детей переведут на время строительства нового здания, которое хотят закончить к 2021 году.
Ранее в департаменте образования мэрии на запрос НГС сообщили, что сейчас в гимназии Советского района учатся 1040 детей. На время сноса и строительства здания их переведут в школы № 35 и 162, а также в гимназию № 5. Корреспондент направил запрос, чтобы выяснить, на сколько учеников рассчитаны эти школы, сколько сейчас там учится детей и сколько учеников придёт из гимназии № 3.
— В настоящее время в МБОУ «Гимназия № 3» учится 984 обучающихся, в МБОУ В(С)Ш № 35 — 230 обучающихся, в МБОУ СОШ № 162 — 541 обучающийся, МБОУ «Гимназия № 5» — 726 обучающихся, — сообщили уточнённую информацию в департаменте образования.
Проектная наполняемость школы № 35 составляет 340 мест, школы № 162 — 525 мест, гимназии № 5 — 550 мест.
— После закрытия МБОУ «Гимназия № 3» на ремонт планируется размещение 341 обучающегося в МБОУ «Гимназия № 5», 349 обучающихся в МБОУ В(С)Ш № 35 и 294 обучающихся в МБОУ СОШ № 162, — рассказали в департаменте мэрии.
Школу № 162 и гимназию № 5 построили в 1963 году, а школу № 35 — в 1960-м. Их ремонт в ближайшее время не планируется.
Ранее НГС делал репортаж из гимназии № 3. Из-за огромного наплыва школьников педагоги вынуждены разделять кабинеты, ютиться в маленькой учительской и проводить уроки в столовой, где несколько минут назад обедали первоклашки, а спустя полчаса придут старшеклассники, чтобы репетировать танцы.