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Происшествия

Вынесли на носилках: новосибирские спасатели помогли мужчине, который заблудился ночью

44-летнего мужчину доставили в больницу

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Мужчине понадобилась помощь врачей

Мужчине понадобилась помощь врачей

Ночью 23 февраля спасатели МАСС помогли мужчине, который заблудился в Октябрьском районе на дачах возле озёр. Он сам обратился за помощью в экстренные службы и сообщил, что сильно замёрз и не может понять, где находится.

Пострадавший 1976 года рождения сам позвонил спасателям в 03:15, когда у него уже начали отказывать ноги. Специалисты МАСС прибыли на место, обследовали территорию в районе СНТ «Рассвет-Октябрьский» и обнаружили заблудившегося человека.

— Мужчина был уложен на носилки, укутан одеялами, после чего спасатели провели его эвакуацию из оврага на другую сторону озера к улице Панфиловцев, куда подъехал автомобиль скорой помощи. Мужчина был передан врачам. Время окончания работы — 04:35, — сообщили в группе спасателей МАСС.

Мужчина сказал спасателям, что у него начали отказывать ноги

Мужчина сказал спасателям, что у него начали отказывать ноги

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что им не поступало сообщение об этом происшествии.

На этой неделе НГС рассказывал о том, как специалисты МАСС спасли собаку, которая не могла выбраться с острова в Заельцовском районе. Животному помогли вопреки его желанию.

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спасатели МАССОктябрьский район
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КОММЕНТАРИИ (18)

Фото пользователя
23 фев 2020 в 13:43

Наверно, мужчина начал заранее отмечать 23 февраля. Поздравляю с удачным спасением.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 14:03

Мужчины ,в большинстве своём, страдают топографическим кретинизмом. Поэтому ничего удивительного не произошло.
Некоторые умудряются потеряться на водохранилище, в ста метрах от берега.
Думаю ,горячительные напитки способствуют проявлению этого синдрома.

Фото пользователя
23 фев 2020 в 13:48

а на фига он туда поперся?