Вынесли на носилках: новосибирские спасатели помогли мужчине, который заблудился ночью

Ночью 23 февраля спасатели МАСС помогли мужчине, который заблудился в Октябрьском районе на дачах возле озёр. Он сам обратился за помощью в экстренные службы и сообщил, что сильно замёрз и не может понять, где находится.



Пострадавший 1976 года рождения сам позвонил спасателям в 03:15, когда у него уже начали отказывать ноги. Специалисты МАСС прибыли на место, обследовали территорию в районе СНТ «Рассвет-Октябрьский» и обнаружили заблудившегося человека.



— Мужчина был уложен на носилки, укутан одеялами, после чего спасатели провели его эвакуацию из оврага на другую сторону озера к улице Панфиловцев, куда подъехал автомобиль скорой помощи. Мужчина был передан врачам. Время окончания работы — 04:35, — сообщили в группе спасателей МАСС.

