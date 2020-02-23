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Кто был - не забудет: 23 февраля новосибирцы показывают свои фото со службы в армии

Собрали подборку фотографий с военной службы, которые новосибирцы опубликовали в социальных сетях

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Горожане выставляют фото со своей службы в соцсетях и поздравляют всех с праздником

Горожане выставляют фото со своей службы в соцсетях и поздравляют всех с праздником

23 февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминают свои военные годы и поздравляют других с Днём защитника Отечества. Публикуем эту подборку.

Некоторые подробно рассказывают о том, где и когда служили. Как, например, Илья Поляков — председатель совета директоров ГК «Стрижи».

В честь праздника некоторые выставляют в социальных сетях такие фото, которые не свойственны для их аккаунтов.

Некоторые новосибирцы публикуют не только свои фотографии, но и снимки вместе со своими товарищами по службе.

Иногда фотографии сопровождает не описание места службы, а искреннее поздравление.

Если вы хотите поделиться своими фото и рассказами про службу, то присылайте их через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В пятницу мы рассказывали, как мужчин поздравляли в новосибирских офисах. В онлайн трансляции мы собрали самые оригинальные способы отметить День защитника Отечества на рабочем месте.

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23 ФевраляДень защитника Отечества
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
23 фев 2020 в 13:03

Я боевой офицер если вы не знали. Сегодня мой праздник.

Гость
23 фев 2020 в 13:02

Не служил - не мужик. 8 марта поздравлю.

с богаткова
23 фев 2020 в 13:01

Я сначала служил срочную, потом пошел служить в колонию. Мужики, с праздником. Люблю коньячок, но все-таки по традиции положено 100 гр. фронтовых. За нас, мужики.