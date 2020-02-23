Кто был - не забудет: 23 февраля новосибирцы показывают свои фото со службы в армии

23 февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминают свои военные годы и поздравляют других с Днём защитника Отечества. Публикуем эту подборку.
Некоторые подробно рассказывают о том, где и когда служили. Как, например, Илья Поляков — председатель совета директоров ГК «Стрижи».
В честь праздника некоторые выставляют в социальных сетях такие фото, которые не свойственны для их аккаунтов.
Некоторые новосибирцы публикуют не только свои фотографии, но и снимки вместе со своими товарищами по службе.
Иногда фотографии сопровождает не описание места службы, а искреннее поздравление.
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В пятницу мы рассказывали, как мужчин поздравляли в новосибирских офисах. В онлайн трансляции мы собрали самые оригинальные способы отметить День защитника Отечества на рабочем месте.