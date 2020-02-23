Кто был - не забудет: 23 февраля новосибирцы показывают свои фото со службы в армии

Горожане выставляют фото со своей службы в соцсетях и поздравляют всех с праздником Фото: Алексей Игнатович

23 февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминают свои военные годы и поздравляют других с Днём защитника Отечества. Публикуем эту подборку.

Некоторые подробно рассказывают о том, где и когда служили. Как, например, Илья Поляков — председатель совета директоров ГК «Стрижи».

В честь праздника некоторые выставляют в социальных сетях такие фото, которые не свойственны для их аккаунтов.

Некоторые новосибирцы публикуют не только свои фотографии, но и снимки вместе со своими товарищами по службе.