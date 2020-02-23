«Выскочила группа захвата и вытащила всех из седана». Задержание подозреваемых в наркоторговле попало на видео

В Кировском районе задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотиков. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, 29-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу задержали у дома на улице Бронной при содействии спецотряда «Гром».



Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.



— При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного более 10 граммов героина, а у его сообщницы около 50 граммов синтетического наркотика. При обыске по месту проживания фигурантов оперативники обнаружили и изъяли еще свыше 16 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также весы и упаковочные материалы, — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

