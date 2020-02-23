«Выскочила группа захвата и вытащила всех из седана». Задержание подозреваемых в наркоторговле попало на видео

В Кировском районе задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотиков. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, 29-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу задержали у дома на улице Бронной при содействии спецотряда «Гром».
Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.
— При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного более 10 граммов героина, а у его сообщницы около 50 граммов синтетического наркотика. При обыске по месту проживания фигурантов оперативники обнаружили и изъяли еще свыше 16 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также весы и упаковочные материалы, — сообщила пресс-служба ГУ МВД.
Полиция установила, что задержанные приобретали партии наркотиков, затем расфасовывали их и сбывали через закладки в нескольких районах Новосибирска.
Момент задержания попал на видео
— Сначала во двор заехал «Ниссан», за ним въехала «ГАЗель», из нее выскочила группа захвата и вытащили всех из седана, — рассказал очевидец задержания сообществу Инцидент Новосибирск.
Против мужчины и женщины завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ранее задержанных уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, специалисты устанавливают каналы поставки наркотических средств.
Напомним, что на этой неделе телеграм-канал «Силовики» опубликовал видео, сообщив, что на нём зафиксировано задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Позже информацию подтвердили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ: на диспетчера и ещё ряд работников этой же станции возбуждено уголовное дело за получение взяток в особо крупном размере.