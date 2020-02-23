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Криминал

«Выскочила группа захвата и вытащила всех из седана». Задержание подозреваемых в наркоторговле попало на видео

Ранее задержанных уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление

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Против задержанных завели уголовное дело

Против задержанных завели уголовное дело

В Кировском районе задержали двоих подозреваемых в сбыте наркотиков. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, 29-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу задержали у дома на улице Бронной при содействии спецотряда «Гром».

Информацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД.

— При личном досмотре полицейские обнаружили у задержанного более 10 граммов героина, а у его сообщницы около 50 граммов синтетического наркотика. При обыске по месту проживания фигурантов оперативники обнаружили и изъяли еще свыше 16 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также весы и упаковочные материалы, — сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Полиция установила, что задержанные приобретали партии наркотиков, затем расфасовывали их и сбывали через закладки в нескольких районах Новосибирска.

Момент задержания попал на видео

— Сначала во двор заехал «Ниссан», за ним въехала «ГАЗель», из нее выскочила группа захвата и вытащили всех из седана, — рассказал очевидец задержания сообществу Инцидент Новосибирск.

Против мужчины и женщины завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Ранее задержанных уже привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, специалисты устанавливают каналы поставки наркотических средств.

Наркотики обнаружили в квартире задержанных

Наркотики обнаружили в квартире задержанных

Напомним, что на этой неделе телеграм-канал «Силовики» опубликовал видео, сообщив, что на нём зафиксировано задержание маневрового диспетчера железнодорожной станции Новосибирск-Главный. Позже информацию подтвердили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ: на диспетчера и ещё ряд работников этой же станции возбуждено уголовное дело за получение взяток в особо крупном размере.

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задержаниеКировский районраспространение наркотиков
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КОММЕНТАРИИ (18)

Qwerty
23 фев 2020 в 10:43

Какая то мелочевка... Поймайте лучше крысу которая в органах сидит и этими дилерами заправляет.

Гость
23 фев 2020 в 10:52

В особо крупном.. 10 граммов, 16 граммов... А оптовиков которые сотни килограммов в страну завозят когда начнут задерживать?

Кек
23 фев 2020 в 10:56

Думал кого-то из МИД РФ задержали, а оно вот оно что...