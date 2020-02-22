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Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла «Трактору» из Челябинска в выездном матче

Матч завершился со счётом 4:0

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Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Вечером в субботу, 22 февраля, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл челябинскому «Трактору». Игра закончилась со счетом 4:0.

Матч начался в 19:00 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось забросить шайбу. В этом периоде команды заработали пять удалений на двоих — из них лишь одно получила «Сибирь» за блокировку.

Во втором периоде на 25-й минуте челябинцы открыли счет, забросив первую шайбу в ворота «Сибири». Новосибирская команда заработала четыре удаления — за грубость, нарушение численного состава и дважды за подножку.

В третьем периоде хоккеисты «Трактора» забросили сразу три шайбы — на 51-й, 55-й и 56-й минутах. Сибиряки заработали три удаления — за грубость, подножку и задержку соперника. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу челябинской команды. 

В ночь с пятницы на субботу, с 20 на 21 февраля, новосибирская команда сыграла с «Автомобилистом» из Екатеринбурга в гостевом матче. Новосибирцы проиграли сопернику со счетом 3:1.

Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 25 февраля, во вторник. Команда сыграет против «Металлурга» из Магнитогорска.

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хоккейХК "Сибирь"ХК "Трактор"
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КОММЕНТАРИИ (4)

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22 фев 2020 в 21:38

Почему эти парни так плохо играют?

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22 фев 2020 в 21:36

Они постоянно проигрывают. Такова команда.

22 фев 2020 в 21:42

Ахаха... Позор... Ахаха... Позор... Ахаха... Позор... Вам весело в селе... Я вас не слышу вам весело в селе... Ахаха 😂😂😂🚜🚜🚜...