Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла «Трактору» из Челябинска в выездном матче

Ни одна из команд не забила в первом периоде шайбу в ворота соперника

Вечером в субботу, 22 февраля, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл челябинскому «Трактору». Игра закончилась со счетом 4:0.



Матч начался в 19:00 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось забросить шайбу. В этом периоде команды заработали пять удалений на двоих — из них лишь одно получила «Сибирь» за блокировку.



Во втором периоде на 25-й минуте челябинцы открыли счет, забросив первую шайбу в ворота «Сибири». Новосибирская команда заработала четыре удаления — за грубость, нарушение численного состава и дважды за подножку.

