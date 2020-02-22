Хоккей: «Сибирь» всухую проиграла «Трактору» из Челябинска в выездном матче

Вечером в субботу, 22 февраля, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл челябинскому «Трактору». Игра закончилась со счетом 4:0.
Матч начался в 19:00 по новосибирскому времени. На протяжении первого периода ни новосибирской команде, ни соперникам не удалось забросить шайбу. В этом периоде команды заработали пять удалений на двоих — из них лишь одно получила «Сибирь» за блокировку.
Во втором периоде на 25-й минуте челябинцы открыли счет, забросив первую шайбу в ворота «Сибири». Новосибирская команда заработала четыре удаления — за грубость, нарушение численного состава и дважды за подножку.
В третьем периоде хоккеисты «Трактора» забросили сразу три шайбы — на 51-й, 55-й и 56-й минутах. Сибиряки заработали три удаления — за грубость, подножку и задержку соперника. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу челябинской команды.
В ночь с пятницы на субботу, с 20 на 21 февраля, новосибирская команда сыграла с «Автомобилистом» из Екатеринбурга в гостевом матче. Новосибирцы проиграли сопернику со счетом 3:1.
Следующий матч ХК «Сибирь» проведет 25 февраля, во вторник. Команда сыграет против «Металлурга» из Магнитогорска.