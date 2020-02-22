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Дороги и транспорт

«Ямы под водой, едут вслепую»: несколько машин пробили колёса на площади Труда

Очевидцы сообщают, что такая ситуация на дороге уже несколько дней

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Вечером в субботу, 22 февраля, жители Новосибирска пожаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

Подписчик паблика во «ВКонтакте» «АСТ-54» сообщил, что оттепель обнажила очень глубокие выбоины под железнодорожным мостом и за ним. В них попала талая вода, из-за которой автомобилисты не увидели опасность, поэтому сразу несколько проезжавших там автомобилей повредили колёса и диски.

Также очевидцы сообщили, что ограждений на этом участке нет.

Очевидец снял очередь из поврежденных авто

Многие жители города утверждают, что ямы в этом месте есть как минимум несколько дней.

— Проезжал вчера, они были, сейчас они под водой, поэтому едут вслепую. Каждый день езжу на работу, знаю безопасный маршрут, — сообщил корреспонденту НГС новосибирец.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.

В середине февраля новосибирцы пожаловались на ямы с острыми краями на дороге напротив «МЕГИ». Тогда десятки водителей пробили из-за них колёса.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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дорожные ямыопасная дорогапробитые колеса
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КОММЕНТАРИИ (34)

Гость
22 фев 2020 в 21:18

Гоняют как угарелые.Как голову только не пробили.

22 фев 2020 в 21:17

Это в каком убитом состоянии должны быть диски и резина, чтобы какая-то небольшая ямка убила их совсем,а?

СОВСЕМ ВРЕДНАЯ
22 фев 2020 в 21:07

Сегодня танцевала тверк в стрингах. Уже тепло...... Весна !!!