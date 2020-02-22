«Ямы под водой, едут вслепую»: несколько машин пробили колёса на площади Труда

Вечером в субботу, 22 февраля, жители Новосибирска пожаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.
Подписчик паблика во «ВКонтакте» «АСТ-54» сообщил, что оттепель обнажила очень глубокие выбоины под железнодорожным мостом и за ним. В них попала талая вода, из-за которой автомобилисты не увидели опасность, поэтому сразу несколько проезжавших там автомобилей повредили колёса и диски.
Также очевидцы сообщили, что ограждений на этом участке нет.
Многие жители города утверждают, что ямы в этом месте есть как минимум несколько дней.
— Проезжал вчера, они были, сейчас они под водой, поэтому едут вслепую. Каждый день езжу на работу, знаю безопасный маршрут, — сообщил корреспонденту НГС новосибирец.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, кто отвечает за состояние данного участка дороги и кто будет компенсировать расходы водителей.
В середине февраля новосибирцы пожаловались на ямы с острыми краями на дороге напротив «МЕГИ». Тогда десятки водителей пробили из-за них колёса.
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