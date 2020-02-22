«Ямы под водой, едут вслепую»: несколько машин пробили колёса на площади Труда

Вечером в субботу, 22 февраля, жители Новосибирска пожаловались на ямы на площади Труда, которые образовались на дорогах после того, как часть снега стаяла, а лужи скрыли все опасные места.

Подписчик паблика во «ВКонтакте» «АСТ-54» сообщил, что оттепель обнажила очень глубокие выбоины под железнодорожным мостом и за ним. В них попала талая вода, из-за которой автомобилисты не увидели опасность, поэтому сразу несколько проезжавших там автомобилей повредили колёса и диски.

Также очевидцы сообщили, что ограждений на этом участке нет.