«Вези меня, Лионель!»: названы самые популярные имена среди таксистов Новосибирска

В Новосибирске рейтинг немного отличается от общероссийского

В десятку самых популярных имен в столице Сибири также вошли Владимир, Максим, Михаил и Денис. Обладателями десяти самых популярных имен среди новосибирских таксистов стал 41% водителей, остальные же являются носителями более редких имен.

В Новосибирске в топ-3 самых распространенных имен вошли Александр, Сергей и Алексей. Примечательно, что популярное в других городах страны имя Дмитрий не вошло даже в пятерку. Имя Евгений заняло четвертую строчку, а замкнул пятерку лидеров Андрей.

По России третью строчку заняло имя Дмитрий (3,1%), а Алексей расположился на четвертом месте. Бесспорные лидеры Александр и Сергей составили почти 6% и 5% соответственно.

Также сервис выяснил, что редкие для Москвы имена Айрат, Марат и Рамиль попали в десятку самых распространенных среди водителей Казани, Артур и Тимур — в Уфе, а Юрий — в Тольятти.

Среди самых уникальных, даже если они встречались всего один или несколько раз, «Ситимобил» выделил такие имена: Рза, Лионель, Адий и Мраз.

В конце января НГС опубликовал материал со списком самых редких и необычных имён новосибирцев в 2019 году.