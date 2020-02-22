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«Вези меня, Лионель!»: названы самые популярные имена среди таксистов Новосибирска

Аналитики одного из сервисов такси также выделили самые редкие имена водителей в регионах России

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В Новосибирске рейтинг немного отличается от общероссийского

В Новосибирске рейтинг немного отличается от общероссийского

Накануне 23 Февраля сервис заказа такси «Ситимобил» озвучил самые популярные мужские имена среди водителей такси в России. 

В Новосибирске в топ-3 самых распространенных имен вошли Александр, Сергей и Алексей. Примечательно, что популярное в других городах страны имя Дмитрий не вошло даже в пятерку. Имя Евгений заняло четвертую строчку, а замкнул пятерку лидеров Андрей. 

В десятку самых популярных имен в столице Сибири также вошли Владимир, Максим, Михаил и Денис. Обладателями десяти самых популярных имен среди новосибирских таксистов стал 41% водителей, остальные же являются носителями более редких имен.

По России третью строчку заняло имя Дмитрий (3,1%), а Алексей расположился на четвертом месте. Бесспорные лидеры Александр и Сергей составили почти 6% и 5% соответственно.

Также сервис выяснил, что редкие для Москвы имена Айрат, Марат и Рамиль попали в десятку самых распространенных среди водителей Казани, Артур и Тимур — в Уфе, а Юрий — в Тольятти.

Среди самых уникальных, даже если они встречались всего один или несколько раз, «Ситимобил» выделил такие имена: Рза, Лионель, Адий и Мраз.

В конце января НГС опубликовал материал со списком самых редких и необычных имён новосибирцев в 2019 году.

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КОММЕНТАРИИ (24)

22 фев 2020 в 20:03

ну, вот Мраз это теперь так и будем всех их звать

22 фев 2020 в 20:05

У Москвичей принято говорить "Вези меня, Мразь!"

22 фев 2020 в 20:07

Имя Мраз очень неудачное, особенно для таксиста - вези меня Мраз)) и ничего обидного просто обратился по имени)))