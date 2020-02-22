Бердское шоссе встало в огромной пробке — водители винят ДТП и дорожные работы

Огромная пробка, растянувшаяся от здания по улице Большевистской, 276/1 до остановки «Таловая», образовалась в эту субботу, 22 февраля, во второй половине дня. Движение затруднено в обоих направлениях, но сложнее всего приходится водителям, направляющимся из Первомайского района в сторону речного вокзала.
— Причина плотной пробки на Бердском шоссе в районе развязки на Первомайку прямо сейчас. По возможности не выходите из комнаты, не совершайте ошибок, — сообщил пользователь Facebook, разместив видео, на котором видны дорожные работы, проводящиеся в крайнем правом ряду.
Из-за ремонта скорость движения на Бердском шоссе сильно упала
Дорожной ситуацией на Бердском шоссе возмутились водители в приложении «2ГИС» — согласно их сообщениям, из-за столкновения с фурой проезд здесь сильно затруднён, работает лишь одна полоса.
Сейчас уровень пробок в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 6 баллов. Кроме Бердского шоссе, пробки также есть в левобережье — на въезде на Октябрьский мост, в районе площади Карла Маркса и площади Энергетиков.
Сегодня многокилометровая пробка сковала Ипподромскую магистраль — объезжать ДТП водителям было возможно только по одной полосе.
Накануне мэрия Новосибирска приобрела второй инфракрасный площадочный разогреватель УЯР, предназначенный для проведения работ в зимнее время. С помощью него дорожники выполнили ямочный ремонт на Октябрьском мосту, следующим на очереди должно стать Бердское шоссе — работы здесь пройдут в ночное время.