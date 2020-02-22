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Дороги и транспорт

Бердское шоссе встало в огромной пробке — водители винят ДТП и дорожные работы

На шоссе, по словам автомобилистов, работает лишь одна полоса движения

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Как сообщают водители, на шоссе столкнулись легковушки и фура

Как сообщают водители, на шоссе столкнулись легковушки и фура

Огромная пробка, растянувшаяся от здания по улице Большевистской, 276/1 до остановки «Таловая», образовалась в эту субботу, 22 февраля, во второй половине дня. Движение затруднено в обоих направлениях, но сложнее всего приходится водителям, направляющимся из Первомайского района в сторону речного вокзала.

— Причина плотной пробки на Бердском шоссе в районе развязки на Первомайку прямо сейчас. По возможности не выходите из комнаты, не совершайте ошибок, — сообщил пользователь Facebook, разместив видео, на котором видны дорожные работы, проводящиеся в крайнем правом ряду.

Из-за ремонта скорость движения на Бердском шоссе сильно упала

Дорожной ситуацией на Бердском шоссе возмутились водители в приложении «2ГИС» — согласно их сообщениям, из-за столкновения с фурой проезд здесь сильно затруднён, работает лишь одна полоса.

Автомобиль после столкновения выбросило на обочину

Автомобиль после столкновения выбросило на обочину

Сейчас уровень пробок в Новосибирске «2ГИС» оценивает в 6 баллов. Кроме Бердского шоссе, пробки также есть в левобережье — на въезде на Октябрьский мост, в районе площади Карла Маркса и площади Энергетиков.

Новосибирцы обсуждают пробку и ДТП в приложении

Новосибирцы обсуждают пробку и ДТП в приложении

Сегодня многокилометровая пробка сковала Ипподромскую магистраль — объезжать ДТП водителям было возможно только по одной полосе.

Накануне мэрия Новосибирска приобрела второй инфракрасный площадочный разогреватель УЯР, предназначенный для проведения работ в зимнее время. С помощью него дорожники выполнили ямочный ремонт на Октябрьском мосту, следующим на очереди должно стать Бердское шоссе — работы здесь пройдут в ночное время.

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ДТПБердское шоссеремонтные работы
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КОММЕНТАРИИ (54)

с богаткова
22 фев 2020 в 17:41

Винить надо только собственный ум.
ДТП - дорожные работы это отговорки. У меня за 50 лет ни одной аварии, поэтому я знаю о чем говорю.

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22 фев 2020 в 17:46

Автоведроводители обвиняют всех и вся... Но не собственный мозг который видимо отсутствует...

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22 фев 2020 в 17:40

Только что ехал по Бердскому шоссе - все нормально там. Просто нужно уметь водить авто, у самого стаж 50 лет.