Бердское шоссе встало в огромной пробке — водители винят ДТП и дорожные работы

Огромная пробка, растянувшаяся от здания по улице Большевистской, 276/1 до остановки «Таловая», образовалась в эту субботу, 22 февраля, во второй половине дня. Движение затруднено в обоих направлениях, но сложнее всего приходится водителям, направляющимся из Первомайского района в сторону речного вокзала.

— Причина плотной пробки на Бердском шоссе в районе развязки на Первомайку прямо сейчас. По возможности не выходите из комнаты, не совершайте ошибок, — сообщил пользователь Facebook, разместив видео, на котором видны дорожные работы, проводящиеся в крайнем правом ряду.