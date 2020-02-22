«Мы за тебя переживаем»: певица Пелагея в эфире шоу рассказала о «травле СМИ» из-за её развода

Выпуск с участием Пелагеи вышел в эфир вчера, 21 февраля Фото: 1tv.ru

Певица Пелагея, родившаяся в Новосибирске, появилась в эфире шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о событиях последних месяцев, после того как официально заявила о своём разводе с хоккеистом Иваном Телегиным. Напомним, сообщение о расторжении брака появилось в конце прошлого года в официальном аккаунте Пелагеи в Instagram. Разговор об экс-супруге в телеэфире начался после того, как ведущий шоу Иван Ургант заявил, что «мы все здесь с тобой и переживаем». — Пару недель назад ты опубликовала огромное обращение ко всем людям, чтобы тебя перестали травить СМИ, прекратили травлю, прекратили так с тобой обращаться и врать про тебя… Немногие так делают, некоторые просто сидят и просто ждут, когда эта травля закончится, а ты молодец, — обратился к Пелагее Иван Ургант.

— Любая сложная история — это отличный момент для трансформации. И потом я же мать, а мать должна быть с утра весела, бодра, — отметила певица. Она также поблагодарила всех за поддержку и призналась, что в социальных сетях ей до сих пор отправляют множество сообщений с приятными словами. — Я в очередной раз убедились, какие удивительные, замечательные, сердобольные, очень участливые люди живут у нас в стране. Я очень счастлива быть частью этого прекрасного общества людей, — поделилась она.

Пелагея добавила, что ей бы хотелось, чтобы средства массовой информации относились более ответственно к источникам, которые они используют. Разговор о бывшем супруге она завершила фразой «всё будет хорошо», добавив, что с недавнего времени начала заниматься боксом. — Надо защищаться, я учусь этому. Я всегда до этого была таким котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно» и всё такое. А в какой-то момент я поняла, что я девушка взрослая, я, опять же, мать, и за правду, за правое дело, за своё имя, репутацию, семью я готова даже пойти на бокс. Не пилатесом единым, — посмеялась она.