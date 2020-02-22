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Стоимость четвёртого моста оказалась завышенной — аудиторы обнаружили расхождение почти в миллиард

К тому же сроки строительства могут быть продлены ещё на девять месяцев

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Компания-концессионер представила ведомость, в которой стоимость строительства моста оказалась выше

Компания-концессионер представила ведомость, в которой стоимость строительства моста оказалась выше

Контрольно-счётная палата Новосибирской области проверила, как используются средства для строительства четвёртого моста, а также других объектов дорожной инфраструктуры региона. Отчёт о проверке появился на сайте палаты в минувшую пятницу, 21 февраля.

Аудиторы обнаружили расхождения с заключением Главгосэкспертизы, определившей стоимость строительства четвёртого мостового перехода через Обь, с ведомостью, представленной концессионером — ООО «Сибирская концессионная компания».

— Положительным заключением Главгосэкспертизы России стоимость строительства определена в размере 30 427 794,4 тысячи рублей. Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объёмов над установленной Главгосэкспертизой России, составляет 905 989,6 тысячи рублей, — говорится в отчёте Контрольно-счётной палаты.

По итогам 2018 года и девяти месяцев 2019 года объём расходов концессионера на работах по строительству моста составил чуть более 614 миллионов рублей — а это 1,96% от общей стоимости объекта.

В своём отчёте аудиторы также указали, что передача земельных участков компании-концессионеру не уложилась в график.

— На 2019 год, согласно графику, запланирована передача концессионеру 197 земельных участков. По состоянию на 01.11.2019 концессионеру переданы в аренду 53 земельных участка и предусмотрена передача ещё восьми земельных участков с расположенными на них автодорогами. После чего площадь переданных участков составит 38,4 га или 74,4% от общей площади, — уточняется в документе.

Таким образом, «возможно появление нового особого обстоятельства», из-за которого срок строительства моста может быть продлён до 17 сентября 2023 года. Ранее срок строительства по концессионному соглашению был определён до 6 декабря 2022 года.

3 февраля на муниципальном сайте Новосибирска появилась информация о выдаче разрешения на строительство четвёртого моста. Его получила «Сибирская концессионная компания», входящая в группу компаний «ВИС». 

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КОММЕНТАРИИ (67)

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22 фев 2020 в 15:32

Чем больше дорог разных в городе, тем лучше. Раньше думали, что и бугринский мост не нужен, а сейчас трудно представить если бы был только Коммунальный и Октябрьский. По идеи в городе должно быть уже 7 мостов, на 1,5 миллиона то человек. Так что всем кому ценно время пусть едут на метро или по новому 4-му мосту)

Фото пользователя
22 фев 2020 в 15:30

Это мэрия опять что то накручивает. Мост обязательно нужен, уже многие его ждут.

Алена
22 фев 2020 в 15:32

И что у мэрии опять нет денег? Ага конечно.. поменьше в карман ложите и все нормально будет. Уже собирались его начинать строить, теперь опять какую то ерунду придумывают