Стоимость четвёртого моста оказалась завышенной — аудиторы обнаружили расхождение почти в миллиард

— Положительным заключением Главгосэкспертизы России стоимость строительства определена в размере 30 427 794,4 тысячи рублей. Превышение стоимости работ, указанной в ведомости объёмов над установленной Главгосэкспертизой России, составляет 905 989,6 тысячи рублей, — говорится в отчёте Контрольно-счётной палаты.

Аудиторы обнаружили расхождения с заключением Главгосэкспертизы, определившей стоимость строительства четвёртого мостового перехода через Обь, с ведомостью, представленной концессионером — ООО «Сибирская концессионная компания».

Контрольно-счётная палата Новосибирской области проверила, как используются средства для строительства четвёртого моста, а также других объектов дорожной инфраструктуры региона. Отчёт о проверке появился на сайте палаты в минувшую пятницу, 21 февраля.

По итогам 2018 года и девяти месяцев 2019 года объём расходов концессионера на работах по строительству моста составил чуть более 614 миллионов рублей — а это 1,96% от общей стоимости объекта.



В своём отчёте аудиторы также указали, что передача земельных участков компании-концессионеру не уложилась в график.



— На 2019 год, согласно графику, запланирована передача концессионеру 197 земельных участков. По состоянию на 01.11.2019 концессионеру переданы в аренду 53 земельных участка и предусмотрена передача ещё восьми земельных участков с расположенными на них автодорогами. После чего площадь переданных участков составит 38,4 га или 74,4% от общей площади, — уточняется в документе.



Таким образом, «возможно появление нового особого обстоятельства», из-за которого срок строительства моста может быть продлён до 17 сентября 2023 года. Ранее срок строительства по концессионному соглашению был определён до 6 декабря 2022 года.



3 февраля на муниципальном сайте Новосибирска появилась информация о выдаче разрешения на строительство четвёртого моста. Его получила «Сибирская концессионная компания», входящая в группу компаний «ВИС».